Özgür Özel başkanlığındaki Parti Meclisi’nde ihraç edilen CHP’lilerin bağışlanma talepleri ele alınacak. Örgüt birimlerinin görüşü sorulup dosyalar tek tek incelenecek.

CHP’li belediye başkanları, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Ankara’da bir araya geldi. Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları ile büyükşehirlerin ilçe belediye başkanlarının katılacağı beş ayrı oturumda, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara karşı izlenecek yol haritası belirlenecek.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Türkiye ‘dokun’muyor! En fazla fezleke Özgür Özel hakkında

CHP Parti Meclisi (PM) ise pazartesi günü toplanacak. Özgür Özel’in sunuşuyla başlayacak toplantıda güncel siyasi gelişmeler ele alınacak, ardından tüzük değişikliği doğrultusunda hazırlanan parti yönetmelikleri görüşülecek.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM CHP İl Başkanı istifa etti! İşte sebebi

Toplantıda ayrıca, CHP Tüzüğünün PM’ye verdiği yetki kapsamında, daha önce partiden ilişiği kesilen kişilerin “bağışlanma” talepleri değerlendirilecek.

Tüzüğe göre bağışlama yetkisi; yazılı başvuru, ilgili disiplin dosyası ve örgüt biriminin görüşü alınarak PM tarafından kullanılabiliyor. Gerekli durumlarda MYK’nın görüşü de sürece dâhil edilirken, PM kararını gizli oyla verecek.

