Berat Temiz /ANKARA - Türkiye’de milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik TBMM Başkanlığı’na sunulan tezkereler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a gönderiliyor. Komisyonun gündeminde, 27. yasama döneminden devreden 692 dosya ile birlikte yaklaşık 150 milletvekiline ait toplam 1052 fezleke bulunuyor.

Fezlekelerin dağılımına bakıldığında, en yüksek sayı 628 dosya ile DEM Parti milletvekillerine ait. CHP’de ise 138 milletvekilinden yaklaşık 70’i hakkında toplam 325 fezleke bulunuyor.

EN FAZLA FEZLEKE ÖZEL'İN!

AK Parti, MHP, İyi Parti, Yeni Yol grubu ve bağımsız milletvekillerine ilişkin dosya sayısı ise 99. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem siyasi parti liderleri arasında hem de partisinde en fazla fezlekeye sahip isim. Özel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle 52 fezleke bulunuyor.

İÇERİĞİ YALNIZCA KOMİSYON ÜYELERİ İNCELİYOR

Meclis teamüllerine göre, olağanüstü bir gelişme yaşanmadıkça dosyalar yasama döneminin sonuna bırakılıyor. Ayrıca, soruşturmanın gizliliği ilkesi doğrultusunda, Meclis’e sunulan dokunulmazlık dosyalarının içeriği yalnızca komisyon üyeleri tarafından incelenebiliyor.

