TBMM’nin açılışının 106’ncı yıldönümü sebebiyle, Meclis Genel Kurulu dün özel gündemle toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine ara seçim talebinde bulundu. Özel “Milletimiz sözünü söylemek için artık bir sandık beklemektedir” diye konuştu.

Esma Altın – Berat Temiz / ANKARA - TBMM’nin açılışının 106’ncı yıldönümü nedeniyle, Meclis Genel Kurulu dün özel gündemle toplandı. Genel Kurul’da grubu olan siyasi partilerin temsilcileri söz aldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, özel oturumdaki konuşmasında, son günlerde yaşanan okul saldırılarına tepki gösterdi.

Kurtulmuş, çocukların hayatını kaybettiği olayların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Çocukların sınıfta öldüğü bir tabloya asla alışamayız” dedi. TBMM'de tüm partilerin uzlaşısıyla bir araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlatan Kurtulmuş, komisyonun olayların nedenlerini araştıracağını ve çözüm önerileri geliştireceğini ifade etti. Kurtulmuş, Gazze, Sudan, Ukrayna ve İran gibi bölgelerde yaşanan çocuk ölümlerine de dikkat çekerek, bu acıların unutulmaması gerektiğini söyledi.



Öte yandan, Anayasa ve iç tüzük çerçevesinde yeni bir reform perspektifine ihtiyaç olduğunu belirten Kurtulmuş, Meclis'te daha fazla uzlaşı ve katılım çağrısında bulundu.

AK PARTİLİ GÜLER: TÜRKİYE GÜVENLİ LİMAN OLMAYA DEVAM EDECEK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de konuşmasında, savaş ortamlarında en fazla çocukların zarar gördüğünü belirterek, “BM raporlarına göre Gazze’de yıllardır sistematik şekilde soykırıma maruz kalanların yüzde 70’ini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Dünyanın gözleri önünde oluyor olanlar ve sadece izleniyor” dedi. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Güler, “Ülkemizi küresel krizlerin ve savaşların ortasında güvenli bir liman olarak korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖZEL, YİNE ARA SEÇİM İSTEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise konuşmasında, ara seçim çağrısını yineleyerek, “Milletimiz sözünü söylemek için artık bir sandık beklemektedir. Bugün Can Atalay’ın hakkı teslim edilmezse, 8 milletvekilliği boştur. Anayasa’nın 78’inci maddesinin emrettiği ara seçim zamanı gelmiştir. Boş olan milletvekillikleri için sandık kurulmalıdır” dedi.

AKÇAY: TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TÜRKİYE YÜZYILININ KİLİT TAŞIDIR

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye Yüzyılı açısından önemine vurgu yaparak, şunları söyledi: “İç cephe siyasi farklılıkları inkar etmekte değil milli meselelerde aynı istikamette ortak kader şuurunda birleşmektir. Terörsüz Türkiye hedefi işte bu bakımdan Türkiye Yüzyılının kilit taşıdır. Ancak toplumsal fay hatlarını kaşıyan sokakları tahrik eden zihniyetleri de biliyoruz.”

BAKIRHAN: CUMHURBAŞKANININ ÇÖZÜM İRADESİ KIYMETLİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Terörsüz Türkiye süreciyle gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak, “Sayın Cumhurbaşkanı, barış ve demokrasi yolunda ortaya koyduğunuz çözüm iradesine kıymet biçiyoruz. Barış şimdi ona vurulacak mührü bekliyor. Süleyman sizsiniz, mühür sizdedir. Millet hazırdır, tarih hazırdır, şimdi barışı kurmanın tam zamanıdır” diye konuştu.

DERVİŞOĞLU OKUL SALDIRILARINA DİKKAT ÇEKTİ

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, okul saldırılarına dikkat çekerek, “Bir daha hiçbir anne ve baba çocuğunu okula korkuyla göndermesin. Hiçbir şehir, çocuklarının yaşadığı felaketlerle anılmasın. Bir daha hiçbir 23 Nisan’a mahcubiyetin gölgesi düşmesin” ifadelerini kullandı.

RESEPSİYON VERİLDİ

Öte yandan, Meclis Başkanı Kurtulmuş akşam saatlerinde de TBMM tören salonunda bir resepsiyon verdi.

ÖZEL OTURUMDAN NOTLAR

TBMM’nin açılışının 106’ncı yıldönümü nedeniyle, Ankara’daki törenlerin ilk adresi Anıtkabir ve Meclis oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen ve öğrenciler ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti. Ulus’taki Birinci Meclis Binasında da tören düzenlendi.

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan özel oturuma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve kabine üyelerinin yanı sıra yüksek yargı temsilcileri, komuta kademesi, eski Meclis başkanları ve akademi camiası da katıldı. Yabancı misyon temsilcileri de özel oturuma yoğun ilgi gösterdi.

Genel Kurul salonuna ilk olarak AK Parti grup yönetimi geldi. Genel Kurul’a en son gelen İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, özel oturuma katılmadı.

