Manchester City'den ayrılarak serbest kalan Bernardo Silva, geleceğiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Adı Galatasaray ve Barcelona ile anılan Portekizli yıldızın, "Gerçekten istendiğimi hissetmek istiyorum" sözleri transfer gündemine damga vurdu.

2026 Dünya Kupası hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Portekiz Milli Takımı, özel maçta Güney Amerika temsilcisi Şili ile karşı karşıya geldi. Portekiz sahadan galibiyetle ayrılırken, karşılaşmanın ardından gözler Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan serbest statüdeki yıldız futbolcu Bernardo Silva'nın açıklamalarına çevrildi.

Bernardo Silva

İKİNCİ YARIDA GELEN GALİBİYET VE İKİ KIRMIZI KART

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda hücum hattında daha etkili bir görüntü çizen Portekiz, bulduğu gollerle sahadan galip ayrılmasını bildi. Portekiz'e galibiyeti getiren goller Gonçalo Guedes ve Bruno Fernandes'ten gelirken, Şili'nin tek golünü Lucas Cepeda kaydetti.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği hazırlık maçında her iki takımdan da birer oyuncu ihraç edildi. Portekiz'de Rafael Leao, Şili'de ise Ivan Roman gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını sahada eksik bıraktı.

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"İSTENDİĞİMİ HİSSETMEK İSTİYORUM"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Portekiz Milli Takımı'nın deneyimli oyuncusu Bernardo Silva, geleceğine dair önemli ifadeler kullandı. Manchester City ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve adı Galatasaray ile de anılan 31 yaşındaki futbolcu, transfer süreci hakkında "Barcelona benim için bir seçenek ama henüz bir karar vermedim. Birçok seçeneğim var ve tüm takımlara saygı duyuyorum. Gerçekten istendiğimi hissettiğim bir takım bulmaya çalışacağım. Bu çok önemli ve kararımı verdiğim gün bunu anlayacaksınız" bilgilerini verdi.

Bernardo Silva

DEV KARİYERİNDE YENİ ADRESİ BEKLENİYOR

Futbol yaşantısına ülkesinin köklü ekiplerinden Benfica'nın altyapısında adım atan Bernardo Silva, kariyerinde sırasıyla Monaco ve Manchester City gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin formalarını giydi. Profesyonel kariyeri boyunca toplam 648 resmi müsabakaya çıkan deneyimli futbolcu, bu karşılaşmalarda 111 gol ve 103 asistlik bir performans sergiledi. Serbest statüde bulunan oyuncunun yeni adresinin önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanması bekleniyor.

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