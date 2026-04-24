Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan silahlı olayların ardından TBMM harekete geçti. Çocukların hem fiziksel güvenliği hem de dijital ortamlardaki risklerin araştırılması için 22 üyeli komisyon kurulmasına karar verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda meydana gelen silahlı olayların ardından kapsamlı bir inceleme başlatıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, söz konusu olayların tüm yönleriyle araştırılması ve benzer vakaların önlenmesine yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.

Kurulacak komisyon, yalnızca yaşanan saldırıları değil, aynı zamanda çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskleri ve bu risklerin olası etkilerini de ele alacak. Bu kapsamda, çocukların güvenliğini tehdit eden unsurlar çok boyutlu olarak değerlendirilecek.

22 ÜYEDEN OLUŞACAK

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi, başkanlık divanının belirlenmesinin ardından başlayacak ve üç ay sürecek. Komisyonun gerekli görülmesi halinde Ankara dışında da çalışmalar yürütebileceği belirtildi.

Karar, TBMM Genel Kurulu’nun 21 Nisan 2026 tarihli 84’üncü birleşiminde kabul edildi. Yapılacak araştırma sonucunda, hem okullarda güvenliğin artırılması hem de çocukların dijital dünyadaki olumsuz etkilerden korunmasına yönelik somut adımların belirlenmesi hedefleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası