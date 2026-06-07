Göklerde teknoloji kalkanı! 391 drone sınırda göreve başladı
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğünce tedarik edilen 391 termal kameralı yeni nesil drone, hudut birliklerinin kullanımına sunuldu.
- Drone'lar, 15 ila 40 kilometre mesafeden kesintisiz ve anlık görüntü aktarımı yapabiliyor.
- Tek bataryayla 41 ila 59 dakika havada kalabiliyor.
- Maksimum 7 bin metre görev irtifasına çıkabiliyor.
- Saniyede 25 metre uçuş hızına ulaşabiliyor.
- -20 ile +50 derece arasındaki hava şartlarında performans kaybı yaşamadan görev yapabiliyor.
- Şiddetli rüzgârlara karşı direnebilme özelliğine sahip.
Katlanabilir ve kompakt bir tasarımla geliştirilen drone’lar, gece ve gündüz şartlarında net tespit imkânı sağlayan yüksek çözünürlüklü termal kameralarla donatıldı. Farklı görev konseptlerine uygun donanımlarla entegre çalışabilen sistemler, 15 ila 40 kilometre mesafeden merkeze kesintisiz ve anlık görüntü aktarımı yapabiliyor.
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TEK BATARYA İLE BİR SAAT HAVADA
Maksimum 7 bin metre görev irtifasına çıkabilen ve saniyede 25 metre uçuş hızına ulaşabilen drone’lar, tek bataryayla uçuş koşullarına bağlı olarak 41 ila 59 dakika havada kalarak hem açık düzlüklerin hem de engebeli alanların hızla taranmasına imkân tanıyor.
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-20 DERECEDE BİLE PERFORMANS KAYBI YOK
Sınır boylarındaki değişken topoğrafya ve hava şartları dikkate alınarak tedarik edilen sistemler, uluslararası standartlarda su ve toza karşı dayanıklılık özelliklerini taşıyor. Saniyede 12 metreye ulaşan şiddetli rüzgârlara karşı direnebilen araçlar, -20 ile +50 derece arasındaki hava şartlarında performans kaybı yaşamadan görev yapabiliyor.