İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğünce tedarik edilen 391 termal kameralı yeni nesil drone, hudut birliklerinin kullanımına sunuldu.

Katlanabilir ve kompakt bir tasarımla geliştirilen drone’lar, gece ve gündüz şartlarında net tespit imkânı sağlayan yüksek çözünürlüklü termal kameralarla donatıldı. Farklı görev konseptlerine uygun donanımlarla entegre çalışabilen sistemler, 15 ila 40 kilometre mesafeden merkeze kesintisiz ve anlık görüntü aktarımı yapabiliyor.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Drone saldırısı yüzünden ülkenin Başbakanı istifa etti

TEK BATARYA İLE BİR SAAT HAVADA

Maksimum 7 bin metre görev irtifasına çıkabilen ve saniyede 25 metre uçuş hızına ulaşabilen drone’lar, tek bataryayla uçuş koşullarına bağlı olarak 41 ila 59 dakika havada kalarak hem açık düzlüklerin hem de engebeli alanların hızla taranmasına imkân tanıyor.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 81 ile drone eğitim merkezleri kurulacak! Güzel haberi Haluk Bayraktar duyurdu

-20 DERECEDE BİLE PERFORMANS KAYBI YOK

Sınır boylarındaki değişken topoğrafya ve hava şartları dikkate alınarak tedarik edilen sistemler, uluslararası standartlarda su ve toza karşı dayanıklılık özelliklerini taşıyor. Saniyede 12 metreye ulaşan şiddetli rüzgârlara karşı direnebilen araçlar, -20 ile +50 derece arasındaki hava şartlarında performans kaybı yaşamadan görev yapabiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası