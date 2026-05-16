NATO'nun doğu kanadındaki Letonya'da, Rusya sınırında yaşanan insansız hava aracı skandalı hükümet krizine yol açtı. Üç partili koalisyonun dağılmasının ardından Başbakan Evika Silina görevinden istifa etti.

Letonya hava sahasında yaşanan drone gerilimi, Baltık ülkesinde hükümetin dağılmasına yol açtı.

Başkent Riga'da basın toplantısı düzenleyen Başbakan Evika Silina, istifa kararını açıkladı. Koalisyon ortaklarından birinin hükümete olan desteğini çekmesi üzerine yönetim çoğunluğunu kaybetti.

Siyasi krizi tetikleyen süreç, Rusya sınırındaki drone olayları hakkındaki anlaşmazlıkla başladı. Letonya anayasası gereği başbakanın istifasıyla tüm bakanlar kurulu da düşmüş oldu. Yeni hükümet onaylanana kadar mevcut kabine görevine devam edecek.

Drone saldırısı yüzünden ülkenin Başbakanı istifa etti

İKİ İNSANSIZ HAVA ARACI PETROL DEPOSUNA DÜŞTÜ

Geçen hafta Letonya topraklarına iki adet insansız hava aracı düştü. Askeri kaynaklar araçların ilk etapta Rusya'dan geldiğini değerlendirse de, sonradan bunların Ukrayna menşeli kamikaze droneları olduğu belirlendi. Ukrayna kaynakları, Rusya'ya doğru fırlatılan araçların Rus hava savunması tarafından elektronik müdahaleyle yönlendirilerek rotasından saptığını açıkladı. Rezekne kentindeki boş bir petrol deposuna düşen dronelar yaralanma, can kaybı veya büyük bir hasara yol açmadı.

SAVUNMA BAKANI SPRUDS GÖREVDEN ALINDI

Hükümet krizinin ilk adımı, Savunma Bakanı Andris Spruds'un istifasıyla atıldı. Sol eğilimli İlerici Parti üyesi olan Spruds, hava sahasındaki siber ve fiziksel ihlallere karşı savunma sistemlerini yeterince hızlı devreye sokmamakla suçlandı. Başbakan Silina, savunma bakanlığı görevine sivil bir politikacı yerine askeri albay Raivis Melnis'i atamak isteyince koalisyon ortakları duruma tepki gösterdi. İlericiler Partisi'nin protesto amacıyla koalisyondan ayrılması, hükümetin parlamentodaki çoğunluğunu bitirdi. Muhalefetin güvensizlik oyu önergesi vermeye hazırlanması üzerine Başbakan Silina istifasını sundu.

KREMLİN'DEN BALTIK ÜLKELERİNE UYARI AÇIKLAMASI

Letonya'daki istifaların ardından Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov açıklamalarda bulundu. Peskov, görevden ayrılan Başbakan Evika Silina ve Savunma Bakanı Andris Spruds'un Kiev yönetimini destekleyen son kurbanlar olmayabileceğini iddia etti. Ülkelerin, kendi toprakları üzerinden Rusya'ya doğru drone uçurulmasına izin vermemesi gerektiğini söyleyen Peskov, mevcut durumun devam etmesi halinde benzer skandalların ve istifaların süreceğini ileri sürdü.

