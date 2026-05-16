Sakarya’da 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde vinç halatının kopması sonucu çelik malzemelerin altında kalan 41 yaşındaki Muhammed Duman isimli işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren çelik yapı ürünleri üreten bir fabrikada vinç yardımıyla çelik konstrüksiyonların taşındığı sırada malzemeleri taşıyan halat koptu. Halatın kopması sonucu 41 yaşındaki Muhammed Duman isimli işçi düşen ağır çelik yapıların altında kalarak hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı işçi hastaneye sevk edildi. Olay yerinde incelemelerin ardından hayatını kaybeden Duman'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

