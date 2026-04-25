SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı'na sayılı gün kala Haluk Bayraktar'tan önemli açıklamalar geldi. Bu yıl ihracat hedefini en az 8 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Bayraktar, "81 ilimizde drone eğitim merkezleri kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayiindeki en büyük organizasyonlarından biri olan SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı, 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

Rekor katılımın beklendiği fuarda, milyarlarca dolarlık ticari anlaşmalara imza atılması hedefleniyor. SAHA İstanbul tarafından düzenlenen ve bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan SAHA 2026 öncesinde, İstanbul Ataköy'de medya buluşması düzenlendi. Programa SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı. Program kapsamında fuarın yeni vizyonu ve stratejik hedefleri paylaşıldı, gazetecilerin sorularını cevapladı.

164 İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

400 bin metrekarelik dev alanda düzenlenecek olan fuara, 120'nin üzerinde ülkeden katılım sağlanması beklenirken, 263'ü uluslararası olmak üzere bin 700'ün üzerinde firmanın yer alacağı bildirildi. Organizasyonda 200 binden fazla ziyaretçi ve 30 binden fazla sektör profesyonelinin ağırlanması planlanıyor. Fuar kapsamında 30 binden fazla görüşme gerçekleştirilmesi hedeflenirken, 203 yeni ürün lansmanı ve 4 milyar doları ihracat odaklı olmak üzere toplam 164 imza töreni düzenlenecek.

OYUN DEĞİŞTİRİCİ TEKNOLOJİLER SERGİLENECEK

SAHA 2026'da otonom sistemler, yapay zeka destekli çözümler, insansız kara araçları ve uzay teknolojileri gibi birçok alanda yeni nesil ürünlerin sergileneceği belirtildi. Ayrıca Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu başta olmak üzere deniz platformlarının da fuar kapsamında ziyaretçilere açılacağı ifade edildi.

"BU SENE 8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT SÖZLEŞMESİ HEDEFLİYORUZ"

SAHA olarak ihracat boyutunda ülkemizin savunma sanayini daha sürdürelebilir kılması amacıyla ihracat tarafına çok önem verdiklerini ifade eden Bayraktar, "Bünyemizdeki komitelerle ihracat odaklı bir çok faaliyete imza attık. Özellikle geçtiğimiz fuarda 2024 icra ettiğimiz fuarda ihracat tarafında çok önemli bir başarı elde ettik. Yani 6.2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi SAHA bünyesinde imzalanmıştı. Bu sene de bu hedefi en az 8 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu sene SAHA Fuarında özellikle 260 yabancı firmadan söz ettik. Fuara Avrupa ve Amerika'dan bu yıl daha yoğun bir fuara talep oldu. Dünyada Türkiye son 20 yılda savunma konusunda kendi alt yapısını geliştirme anlamında öne çıktı. Türkiye kendi kurduğu eko sistemle sadece kendi ihtiyaçlarını değil ihracat tarafında da güçlü bir şekilde büyümeye devam ediyor.

2000'li yıllarda 250 milyon dolarlık olan bir savunma ihracatı geçtiğimiz yıl Türkiye 2025 yılını 10 milyar dolarlık bir ihracatla kapattı. Yani 25 yılda dolar bazında 40 kat büyümüş. Bu sene de bunun belki en yüzde 20 seviyelerinde büyümesi tahmin ediliyor. Ürünlerdeki yerlilik oranlarında da bunu görüyoruz. Sadece ana platformlar değil. Artık Türkiye alt ana sistemler, alt ana sistemleri oluşturan teknolojilerde de çok önemli adımlar attı. Dünyada yaşanan son gelişmeler muharebe alanında da önemli değişimleri yanında getirdi. Kullanılan sistemler ve teknolojiler çok hızlı dönüşüyor. Geleceğin ordularının sadece insanla değil insansız sistemlerle birarada olduğunu, artık sadece teknoloji transferine dayalı değil; kendi insanınıza kendi teknolojik alt yapınıza bunu hızlı bir şekilde kurmuş olmanız gerekiyor" diye konuştu.

81 İLDE DRONE EĞİTİM MERKEZLERİ KURULACAK

Medya buluşmasında konuşan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, gençlerin teknoloji alanında yetiştirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Türkiye genelinde drone eğitim merkezleri kurmayı hedefliyoruz. Bu merkezlerin en büyüğünü İstanbul'da hayata geçirerek gençlerimizin teknoloji alanında eğitim almasını sağlayacağız. Bu sene SAHA fuarından elde ettiğimiz geliri bu merkezlerin kurulmasına kullanacağız. SAHA fuarının uygun mailiyetli olması en önemli önceliklerimizden. Biz bu fuarlardan elde ettiğimiz gelirleri de arta kalan kısmını 81 ilimizde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu kapsamında drone eğitim ve üretim merkezleri kurulması yönünde kullanacağız. Böylelikle de herhangi bir anda milyonlarca drone üretebilecek kapasiteye bir anda tüm yurt çapında ulaşıyor olacağız. Böyle bir hedefimiz var" dedi.

Milli Teknoloji Fuar kapsamında ayrıca 140'ın üzerinde resmi heyet, 800'den fazla heyet üyesi ve çok sayıda uluslararası yatırımcı ile sektör temsilcisinin katılım sağlayacağı bildirildi.

