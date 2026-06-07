Karaköy'deki inşaatta şoke eden iddialar! O gece ne oldu?

Karaköy'deki otopark inşaatı neden bitmiyor? Bir gece yarısı işçiler niçin kaçıp gitti? Bu soruların cevabını size anlatacağım. Ancak önce olayın başlangıcına dönelim...

İstanbul'un en kıymetli noktalarından biri olan Karaköy'de yıllardır tamamlanamayan bir otopark inşaatı var. Bölgeden geçen herkesin dikkatini çeken bu dev alan, artık sadece bir inşaat sahası değil; aynı zamanda türlü söylentilerin, şehir efsanelerinin merkezi hâline geldi.

Bölge esnafıyla konuştuğunuzda ilk duyduğunuz şey şikâyet oluyor. İnşaat alanının yanı başında yer alan otelden tutun kafelere kadar tüm işletmeler aynı dertten muzdarip. Milyonlarca avroluk yatırımın gölgesinde kalan bu manzaranın hem turizmi hem de ticareti olumsuz etkilediğini dile getiriyorlar.

Gelelim merak uyandırıcı olan kısma, konuşulanlar sadece şikayetlerle sınırlı değil! Bir söylenti var ki almış başını gitmiş, oldukça da ilgi çekiyor.

Hatırlarsanız inşaatın durdurulması ile ilgili gelen ilk resmi açıklama bölgedeki tarihi kalıntılarla ilgili olanlardı. Kazı çalışmaları sırasında karşılaşılan kültürel miras unsurları nedeniyle sürecin beklenenden çok daha karmaşık bir hâle geldiği aşikar. İstanbul gibi katman katman tarihin üzerine kurulmuş bir şehirde durum zaten kimseye şaşırtıcı gelmiyor.

BİR GECE ANSIZIN...

Ancak... Bir iddia var ki oldukça ses getirecek cinsten; Yıllar önce inşaatta gece vardiyasına kalan işçilerin rastladıkları gömü ile ilgili olan. Hepsi altınları aralarında bölüşüp kimseye haber vermeden işi bırakıyor, izlerini kaybettiriyor. Ne kadar doğru bilemem. Gerçekten böyle bir şey varsa gün yüzüne çıkmaması da ilginç. İşçilerin hepsi izlerini kaybettirmiş olabilir mi?

Elbette bunların tamamı söylenti.

Ortada bu iddiayı doğrulayan resmî bir açıklama yok. Herhangi bir soruşturma bilgisi de kamuoyuna yansımış değil. Ancak hikâyenin yıllardır yaşamaya devam etmesi bile başlı başına dikkat çekici.

Çünkü insanlar cevabını alamadıkları soruların yerini çoğu zaman söylentilerle doldurur.