Meclis’te okul saldırıları için kritik karar: Araştırma komisyonu kuruluyor
Meclis Genel Kurulu'nda okul saldırılarına ilişkin araştırma komisyonu kurulmasına dair önerge oylanarak kabul edildi
- Meclis Genel Kurulu'nda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı risklerin incelenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması oy birliğiyle kabul edildi.
- Komisyon 22 üyeden oluşacak ve 3 ay süreyle çalışacak.
- Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda biri öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmış, saldırgan da hayatını kaybetmişti.
- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise bir okulda pompalı tüfekle silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, aralarında öğrenci, öğretmen, kantin görevlisi ve polisin bulunduğu toplam 16 kişi yaralanmıştı.
Türkiye genelinde son aylarda okullarda artış gösteren ve can kayıplarına kadar varan şiddet olayları Meclis çatısı altında en üst perdeden ele alınıyor.
Meclis Genel Kurulu’nda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı risklerin tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması oy birliğiyle kabul edildi.
Komisyon 22 üyeden oluşacak ve 3 ay sürekle çalışacak.
NE OLMUŞTU?
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda biri öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmış, saldırgan 14 yaşındaki İsa Mersinli de hayatını kaybetmişti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Ömer Ket isimli eski bir öğrenci, pompalı tüfekle girdiği okulda silahlı saldırı gerçekleştirmişti. Silahlı saldırıda aralarında öğrenci, öğretmen, kantin görevlisi ve polisin bulunduğu toplam 16 kişi yaralanmıştı.