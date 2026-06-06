Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızıyla birlikte Kang Kon adlı yeni destroyerin seyir testine katılarak donanmanın savaş kapasitesi ve nükleer caydırıcılığının güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kim Jong Un, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in önümüzdeki hafta yapacağı ziyaret öncesinde askeri tesisleri ziyaret etti. Kuzey Kore resmi haber ajansının (KCNA) haberine göre kızı Ju-ae ile Kang Kon destroyerinin seyir testine katılan Kim, geminin manevra kabiliyeti ve operasyonel durumunu inceledi.

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TEMEL HEDEFLERDEN BİRİ: GÜÇLÜ SAVUNMA OLUŞTURMAK

Kuzey Kore lideri Kim, burada yaptığı konuşmada, nükleer caydırıcılığın parçası olarak görev yapabilecek güçlü bir donanma oluşturmanın ülkenin savunma politikasındaki temel hedeflerden biri olduğunu belirtti.

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10 BİN TONLUK SAVAŞ GEMİSİ PLANINI DUYURDU

Kim'in açıklamaları sırasında ilk kez 10 bin tonluk bir savaş gemisi inşa etmeyi planladığını duyurması dikkat çeken noktalardan biri olurken, Güney Koreli uzmanların değerlendirmelerine göre söz konusu muhrip, tamamlanması halinde Kuzey Kore donanmasının bugüne kadar hizmete aldığı en büyük ve en gelişmiş savaş gemilerinden biri olacak. Açıklamada ayrıca, yeni nesil gizlilik özelliklerine sahip sualtı silah teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Deniz kuvvetlerinin modernizasyonuna dikkat çeken Kim, kara, hava ve deniz kuvvetlerini kapsayan daha güçlü ve kapsamlı bir savunma yapısının oluşturulması çağrısında bulundu.

Kim Jong Undan dünyaya gözdağı! Kızıyla yeni savaş gemisini gezdi, zamanı ise manidar

Şİ CİNPİNG'E VERİLEN STRATEJİK MESAJ

Uzmanlar, Pyongyang yönetiminin deniz kuvvetlerine yönelik bu yeni hamlesini tam da bu dönemde duyurmasının tesadüf olmadığı görüşünde. Uzmanlara göre açıklama, önümüzdeki günlerde Kuzey Kore'yi ziyaret etmesi beklenen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e verilen stratejik bir mesaj niteliği taşıyor. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Şi, yaklaşık yedi yıl sonra Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunan ilk Çin lideri olacak. Analistler, Kim Jong Un'un kritik diplomatik temaslar öncesinde ülkesinin askeri gücünü ve nükleer caydırıcılığını öne çıkararak müzakerelerde elini güçlendirmeyi amaçladığını ifade ediyor.

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