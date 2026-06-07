Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Fenerbahçe Başkanlığı için yarışıyor. Kulüp üyeleri Chobani Stadyumu bitişiğindeki eski Kenan Evren Lisesi arazisinde kurulan alanda oy kullanıyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları belli oldu mu? Yeni başkan kim olacak, Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi?

Fenerbahçe'de üyeler, kulübün yeni başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede iki aday yarışıyor. Eski başkan Aziz Yıldırım ile başkan adayı Hakan Safi, Fenerbahçe Kulübünün 35. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip oldu.Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak.

BAŞLANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Saat 10.00 ile 17.00 arasında 45 sandıkta gerçekleştirilecek oy verme işleminde 44 bin 741 üye oy kullanabilecek.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanını açıklayacak.

Fenerbahçe başkanlık seçiminde son durum... Yeni başkan belli oldu mu? Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi?

FENERBAHÇE'NİN BORCU 26 MİLYAR 202 MİLYON LİRA

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda, sarı-lacivertlilerin borcunun 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı.

Kesgin, Ali Koç başkanlığını kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 döneminde borcun 18 milyar 939 milyonu kısa vadeli, 9 milyar 771 milyonu uzun vadeli olmak üzere 28 milyar 710 milyon lira olduğunu belirtti.

Kesgin, Sadettin Saran başkanlığını kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 döneminde ise kısa vadeli borcun 17 milyar 205 milyon, uzun vadeli borcun ise 8 milyar 997 milyon lira olduğunu belirterek toplam borcu 26 milyar 202 milyon lira olarak açıkladı.

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