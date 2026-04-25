ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimiyle 3 hafta daha uzatılan geçici ateşkes, sınır hattındaki karşılıklı hamlelerle sarsıldı. Hizbullah'ın saldırısının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tam taarruza geçilmesi emrini verdi.

İsrail ve Lübnan arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın ara buluculuğuyla 3 hafta daha uzatılan geçici ateşkes, karşılıklı hamlelerle ağır darbe aldı.

Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail’in kuzeyine fırlattığı roketlerin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savunma hattından taarruz pozisyonuna geçilmesini emretti.

İsrail ateşkes dinlemiyor! Netanyahu'dan Lübnan'a 'güçlü saldırı' emri

GÜÇLÜ SALDIRI EMRİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine güçlü şekilde saldırılar gerçekleştirilmesine yönelik talimat verildiği bildirildi.

İsrail ateşkes dinlemiyor! Netanyahu'dan Lübnan'a 'güçlü saldırı' emri

KUZEYDE SİREN SESLERİ

Hizbullah tarafından fırlatılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Manara, Margaliot ve Misgav Am bölgelerinde sirenler devreye girdi. İsrail ordusunun (IDF) açıklamasına göre, Lübnan’dan ateşlenen iki roketten biri hava savunma sistemleri tarafından imha edilirken, diğeri açık alana düştü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi ancak bu taciz atışı, Tel Aviv’deki "güçlü misilleme" mekanizmasını harekete geçirdi.

