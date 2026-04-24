İsrail Başbakanı Netanyahu, 2024’te geçirdiği ameliyat sonrası tespit edilen kötü huylu küçük bir tümörün radyoterapiyle yok edildiğini duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirten İsrail Başbakanı, sürecin savaş döneminde 'propaganda yapılmaması için' kamuoyundan gizlendiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, yaklaşık bir buçuk yıl önce geçirdiği prostat ameliyatının ardından ilk kez açıklamada bulundu. Netanyahu, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, geçirdiği ameliyatın ardından düzenli takibe alındığını belirtti.

"SORUN TAMAMEN ORTADAN KALKTI"

Son kontrollerde prostat bölgesinde "bir santimetreden küçük" erken evre kötü huylu bir nokta tespit edildiğini ifade eden Netanyahu, gerçekleştirilen müdahalenin ardından sorunun tamamen ortadan kalktığını vurguladı.

Kamuoyundan aylarca gizlenmiş! Netanyahu kanser olduğunu duyurdu

‘PROPAGANDA MALZEMESİ’ YAPILMASINI İSTEMEMİŞ

BBC’nin haberine göre, açıklamanın gecikmesine de değinen Netanyahu, ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde sağlık durumunun “propaganda malzemesi” yapılmasını istemediğini vurguladı.

Netanyahu, yaklaşan diplomatik temaslar öncesinde görevine devam ettiğini belirterek “Bu sorun artık tamamen geride kaldı” dedi. Açıklama, önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi beklenen ABD ziyareti ve bölgedeki ateşkes sürecinin sürdüğü bir dönemde geldi.

