Mersin'de kendisini doktor olarak tanıtarak evini adeta kaçak muayenehaneye çeviren yabancı uyruklu şüpheli polis operasyonuyla yakalandı. Adreste yapılan aramalarda tıbbi cihazlar, ilaçlar ve yüklü miktarda para ele geçirilirken, şüpheli sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kendisini doktor olarak tanıtıp evinde hasta kabul ettiği öne sürülen yabancı uyruklu bir kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alata Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu M.B.'nin doktor olduğunu söyleyerek özellikle yabancı uyruklu kişileri evinde muayene ettiği yönünde bilgi aldı. İhbar ve yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

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EVİ MUAYENEHANEYE ÇEVİRMİŞ

Evde gerçekleştirilen aramada bir odanın muayenehane gibi düzenlendiği tespit edildi. Aramalarda farklı markalara ait 20 koli ilaç, oksijen cihazı, ultrason cihazı ve aparatları, steteskoplar, tansiyon ölçüm cihazları, koter cihazları, sütur malzemeleri, bistüriler ve hasta kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen bir randevu defteri bulundu.

Polis ekipleri ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 550 TL ile 3 bin 880 dolara da el koydu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

'Sahte doktor' kıskıvrak yakalandı! Evinden çıkanlar herkesi şaşırttı

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