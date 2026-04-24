ABD Başkanı Donald Trump’ın Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmasının ardından İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde evleri yıkmaya devam ettiği bildirildi.

ABD Başkanı Trump, dün Oval Ofis’te gerçekleştirilen toplantının ardından İsrail-Lübnan ateşkesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ATEŞKES 3 HAFTA UZATILACAK”

İsrailli ve Lübnanlı temsilcilerin katıldığı görüşmeye işaret eden Trump, "Toplantı çok iyi geçti. ABD, Lübnan'ın kendisini Hizbullah'tan korumasına yardımcı olmak için Lübnan ile işbirliği yapacak. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatılacak." ifadelerini kullandı.

Lübnan’ın İsrail’e yönelik saldırı gerçekleştirmesi halinde İsrail’in kendisini savunacağını vurgulayan Trump, "Saldırı olursa, İsrail kendini savunmak zorunda kalacak. Ancak bunu dikkatli bir şekilde yapacaklar ve aşırıya kaçmak yerine nokta atışı operasyonlar üzerinden hareket edecekler" ifadelerinde bulundu.

İsrailin saldırıları sürüyor! Lübnanda ateşkes masada kaldı

İSRAİL SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

Trump’ın ateşkes açıklamalarının ardından İsrail ordusunun Nebatiye vilayetine bağlı Hiyam beldesinde iki ayrı patlama gerçekleştirerek yapıları havaya uçurduğu kaydedildi. İsrail ordusunun sabah saatlerinde Bint Cubeyl ilçesi ile Hanin beldesinde de evleri patlayıcılarla yıktığı ifade edildi.

İsrailin saldırıları sürüyor! Lübnanda ateşkes masada kaldı

İSRAİLLİ BAKANDAN SKANDAL AÇIKLAMALAR

Öte yandan İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal altına aldığı bölgelerde yıkıma devam edeceğini duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'nin Refah, Beyt Hanun kentleri ve diğer bölgelerinde yaşattıkları yıkımın bir benzerini Lübnan'ın güneyinde gerçekleştireceklerini, "Gazze modelini" uygulayacaklarını söylemişti.

İsrailin saldırıları sürüyor! Lübnanda ateşkes masada kaldı

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası