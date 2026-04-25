Ateşkes masası yine çatladı! Trump 'görüşmeyi iptal etti'
Trump, Witkoff ve Kushner'in Pakistan ziyaretini iptal etti. Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada "Kozlar bizim elimizde. Görüşmek için 18 saatlik bir uçuş yapmakta mantık göremiyorum. Eğer gerçekten görüşmek istiyorlarsa telefonla arasınlar" ifadelerini kullandı.
İran ve ABD arasında Pakistan’da gerçekleşmesi beklenen ikinci tur ateşkes görüşmeleri, Donald Trump’ın müdahalesiyle çıkmaza girdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi görüşmeler için dün Pakistan’a ulaşmışken, ABD heyetinin yola çıkış emri Trump tarafından bizzat durduruldu.
Milyonlarca Türk'ü ilgilendiriyor! Trump'ın yeni 'Yeşil Kart' şartları belli oldu: O paylaşımı yapana ret!
"18 SAAT UÇMAYA GEREK YOK, KOZLAR BİZİM ELİMİZDE"
ABD Başkanı Donald Trump, Witkoff ve Kushner’in içinde bulunduğu heyetin Pakistan ziyaretini neden iptal ettiğini ABD basınına çarpıcı sözlerle açıkladı. Masadaki üstünlüğün kendisinde olduğunu vurgulayan Trump, şu ifadeleri kullandı:
Washington’da hesap vakti! Trump çağırdı, Netanyahu köşeye sıkıştı
"Yola çıkmaya hazırlanan ekibime 'hayır, oraya gitmek için saatlerce uçmayacaksınız' dedim. Kozlar bizim elimizde. Görüşmek için 18 saatlik bir uçuş yapmakta mantık göremiyorum. Eğer gerçekten görüşmek istiyorlarsa telefonla arasınlar."
ARAKÇİ, PAKİSTAN'DAN AYRILDI
Arakçi liderliğindeki İran heyeti ise Pakistanlı yetkililerle gerçekleştirilen temasların ardından İslamabad’dan ayrıldı.
Yerel kaynaklara göre İranlı heyet, ülkeden ayrılmadan önce Pakistanlı yetkililere, İran ile ABD ve İsrail arasındaki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik resmi talepleri içeren bir liste sundu.
ARAKÇİ’NİN TEMASLARI
Arakçi, Pakistan’daki temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirmişti. Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'in de katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlardaki iş birliği, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınmıştı.
Arakçi’nin dün yaptığı açıklamaya göre İranlı bakanın Umman’ın başkenti Maskat ve Rusya’nın başkenti Moskova’ya da ziyaret gerçekleştirmesi ve üst düzey yetkililerle temasta bulunması bekleniyor.