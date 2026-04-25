Washington’da hesap vakti! Trump çağırdı, Netanyahu köşeye sıkıştı
Lübnan’ı enkaza çeviren, 1 milyondan fazla sivili evinden eden saldırıların ardından Netanyahu için yolun sonu Washington’a çıktı.
Orta Doğu’yu ateş çemberine atan politikalara imza atan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iki hafta sonra Beyaz Saray’da zorlu bir sınav verecek.
İsrail basınından i24 televizyonunun iddiasına göre, Netanyahu, 11 Mayıs haftasında Donald Trump’ın huzuruna çıkmak üzere Washington’a gidecek.
TRUMP'TAN 'UZATMALI' HAMLE: NETANYAHU’NUN MANEVRA ALANI DARALIYOR
Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan’da başlayan geçici ateşkesi, Trump’ın baskısıyla 3 hafta daha uzatmak zorunda kalan Netanyahu, şimdi Beyaz Saray’ın "barış" masasına oturmaya zorlanıyor.
Trump görüşmeyi 'tarihi' olarak nitelendirse de, İsrail basınına yansıyan kulis bilgilerine göre ABD Başkanı, Netanyahu’ya açık bir dur ihtarı verecek.
AĞIR FATURA MASADA
Netanyahu yönetimindeki İsrail ordusunun 2 Mart’ta başlattığı işgal ve hava saldırılarının faturası, Lübnan için felaket oldu. 1 milyon 162 binden fazla insan yerinden edildi.
ZİRVE Mİ, FİYASKO MU?
Washington’daki bu "üçlü randevu" aslında pamuk ipliğine bağlı. Lübnan basınına göre görüşme ancak sahadaki çatışmaların yeniden başlamaması şartıyla gerçekleşecek.