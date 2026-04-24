ABD'nin başkenti Washington’da İsrail ile Lübnan arasında diplomatik temaslar sürerken, Hizbullah’ın roket saldırısı İsrail’in kuzeyinde sirenlerin çalmasına neden oldu. İsrail ordusu, roketlerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

ABD’nin başkenti Washington’da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen müzakereler devam ederken sahada gerilim tırmanmaya devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’dan atıldığı tespit edilen roketler nedeniyle ülkenin kuzeyinde yer alan Shtula bölgesinde sirenlerin devreye girdiğini duyurdu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu roketlerin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği ve herhangi bir isabet ya da can kaybı bildirilmediği ifade edildi.

İSRAİL'İN OPERASYONUNA KARŞILIK

Öte yandan Hizbullah’ın Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Lübnan’ın güneyindeki Yatir beldesine düzenlediği operasyona karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, yerel saatle 23.25’te Shtula’nın roketlerle hedef alındığı kaydedildi.

Bölgede karşılıklı saldırılar sürerken, diplomatik temasların sahadaki tansiyonu düşürüp düşürmeyeceği belirsizliğini koruyor.

