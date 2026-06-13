Rize'de Yasin Memişoğlu, sosyal medyada paylaştığı videoda "Putin savaşa gönderiyordu o nedenle Rusya’dan kaçtım. Savaş bitsin döneceğim. Annem babam orda" ifadelerini kullanmasından dolayı 'Rus Niko' olarak tanındı. Şimdi kendisinin Türk olduğuna inandıramayan gencin yakınları tarafından bile telefonlara Niko diye kaydedildiği belirtildi.

Rize merkeze bağlı Beştepe Köyü’nde yaşayan 20 yaşındaki Yasin Memişoğlu ve amcasının oğlu Cihan Memişoğlu sosyal medyada içerik üretmek istedi. Yasin’in sarı saçlı, mavi gözlü olması akıllarına 'Rus bir karakter olabilir' fikrini getirdi. Gençler, ismine 'Niko' dedikleri bu karakter ile Rize’de çay toplama videoları çekip sosyal medyada paylaşmaya başladılar. Bir videolarında ise "Putin savaşa gönderiyordu o nedenle Rusya’dan kaçtım. Savaş bitsin döneceğim. Annem babam orda" ifadelerini kullanan Yasin’in bu sözleri bir anda gündem oldu. "Rusya’daki savaştan kaçan Niko" diye paylaşılmaya başlanan videoya 'Ülkesini sattı' şeklinde de yorumlar gelmeye başladı.

Sosyal medyada 'Rus Niko' diye tanındı! Rizeli genç kimseyi Türk olduğuna inandıramıyor

"ŞİMDİ HERKES 'NİKO' DİYOR BANA"

Birden fazla video ürettiklerini ancak savaşla ilgili olanın sosyal medya gündem olduğunu bu nedenle insanlarında kendisini gerçek bir Rus zannettiğinden eleştirisel yorumlar yaptığını ifade eden Yasin Memişoğlu "Amcamın oğlu 'Bir ortak hesap açalım' dedi. Açtık ve video çekmeye başladık. Sonra savaşla alakalı bir içerik ürettik. O video baya patladı. Sosyal medyada bakıyorum baya bir yorum geliyor. ‘Ajan mısın, savaştan neden kaçtın, vatanını neden sattın?’ diyorlar. Ben de gülüyorum tabi. Köylülerim de lakap taktı şimdi herkes ‘Niko’ diyor bana" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada 'Rus Niko' diye tanındı! Rizeli genç kimseyi Türk olduğuna inandıramıyor

"HERKES TELEFONA BİLE NİKO OLARAK KAYDETTİ"

İkizinin artık lakabının ‘Niko’ olduğunu ve herkesin ikizi Yasin’i ‘Niko’ diyere seslenerek çağırdığını dile getiren Yuşa Memişoğlu ise "Sosyal medyada bakıyorum hep ajan diyorlar. Annesini babasını Rusya’da bırakıp kaçtığına dair yorumlar geliyor. Köyümüzde herkes artık ikizime 'Niko' diye bağırmaya başladı. Çaylıkta da 'Niko' sesleniyorlar. Çay taşımaya falan hep Niko olarak çağırıyorlar. Herkes telefona bile Niko olarak kaydettiğini söylüyor" dedi.

Videoları çeken Yasin Memişoğlu’nun amcasının oğlu Cihan Memişoğlu ise espri mahiyetinde çektikleri videonun bir anda tahmin edemeyecekleri yerlere geldiğini dile getirerek şunları söyledi:

"'GERÇEKTEN RUS MU?' DİYE ARAYANLAR OLDU"

"Kendisi özbeöz amcamın oğlu, Türk’tür, Rizeli’dir. Ben köye gittiğimde eğlenceli vidolar çekmeyi seviyorum. Öyle bir kurgusal karakter oluşturduk kafamızda ve dedik ki video çekelim. Yasin’de sarı saçlı, mavi gözlü olduğu için, insanları eğlendirmek, güldürmek mahiyetinde bir video çektik. Bu video bir anda viral oldu, haber sitelerine kadar düştü. Bizi arayıp 'Gerçekten Rus mu?' diye arayanlar oldu. Durum öyle bir hal aldı ki şimdi gerçekten Türk olduğuna da kimseyi inandıramıyoruz"

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