Hizbullah, İsrail ordusuna ait hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, gün içerisinde insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle en az 34 saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Saldırıların, Lübnan’ın güneyindeki Hiyam, Nakura, Beyyada, Şema ve Kuzuh bölgeleri ile Bint Cubeyl çevresinde yoğunlaştığı, bu noktalarda İsrail askerleri ve askeri araçlarının hedef alındığı bildirildi.

İSRAİL İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ İDDİASI

Ayrıca, Siddikin bölgesinde İsrail’e ait Hermes-450 tipi bir İHA’nın düşürüldüğü öne sürüldü. İsrail’in kuzeyinde yer alan çok sayıda yerleşim yerinin de hedef alındığı belirtilirken, işgal altındaki Golan Tepeleri’nde bulunan noktalar ile Akka’daki askeri hedeflerin de saldırı listesinde yer aldığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırıları sürüyor. Beyrut başta olmak üzere birçok bölgeye hava ve denizden saldırılar düzenlenirken, kara operasyonlarının da genişletildiği ifade ediliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkede yerinden edilenlerin sayısının ise 1 milyonu aştığı bildirildi.

