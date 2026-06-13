Ticaret Bakanlığı ABD merkezli teknoloji şirketi META'ya 5 milyon liralık "sahte ilan" cezası uyguladı. İnstagram, Facebook, WhatsApp gibi büyük sosyal medya platformlarına sahip olan META, bu platformlarda Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kurallarına aykırı şekilde taşınmaz ve taşıt ilanı yayımlanmasına izin verdiği için para cezası aldı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, Ticaret Bakanlığı tarafından 5 milyon lira idari para cezasına çarptırıldı. Söz konusu yükümlülük, sahte ilanların, spekülatif fiyat artışlarının ve bu uygulamalardan kaynaklanan mağduriyetlerin önlenmesini amaçlıyor. Bakanlık, EİDS üzerinden yapılan kimlik ve yetki doğrulaması zorunluluğunun sadece ilan sitelerini değil; Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarını da kapsadığını hatırlattı. Yapılan geniş kapsamlı incelemeler sonucunda bu platformlarda doğrulanmamış ilanların yayımlanmaya devam etmesi üzerine yaptırım kararı alındı.

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KİMLİK İLE YETKİ DOĞRULAMASI ZORUNLULUĞU

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için kimlik ve yetki doğrulamasının zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, internet ortamında faaliyet gösteren ilan platformlarının EİDS sistemine entegre edildiği ve bu platformlarda yayımlanan ilanlarda kimlik ile yetki doğrulamasının zorunlu olarak yapıldığı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığından METAya 5 milyon lira ceza!

TÜKETİCİ MAĞDURİYETLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Instagram, Facebook ve WhatsApp dahil elektronik ortamda verilen tüm ilanların söz konusu düzenleme kapsamında olduğu vurgulanan açıklamada, bu platformlarda yer alan taşınmaz ve taşıt ilanlarının Ticaret Bakanlığı tarafından titizlikle takip edildiği, EİDS düzenlemelerine aykırı şekilde yayımlanan ilanlar hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanmaya devam edileceği bildirildi. Bakanlık, sahte ilanlar, spekülatif fiyat artışları ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla denetim ve incelemelerini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

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