Giresun’un Görele ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan 92 yaşındaki Ayşe İmat, evine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Menteşe köyünde yalnız yaşayan Ayşe İmat’tan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede başlatılan arama çalışmalarına köylüler ve vatandaşlar da katıldı.

ÖLÜ BULUNDU

Yapılan aramalar neticesinde Ayşe İmat’ın cansız bedeni, evine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde İmat’ın vücudunda herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi otopsi için Giresun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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