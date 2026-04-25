ABD hayali kuran milyonlarca göçmen için "ideolojik denetim" dönemi resmen başladı. The New York Times’ın ele geçirdiği gizli belgelere göre, Trump yönetimi göçmenlik bürolarını birer "fikir takip merkezine" dönüştürdü.

The New York Times (NYT) gazetesinin ele geçirdiği İç Güvenlik Bakanlığı’na ait gizli eğitim materyallerine göre, Trump yönetimi göçmenlik bürolarını adeta birer "fikir takip merkezine" dönüştürmüş durumda.

"FİLİSTİN'İ DESTEKLEMEK" RET SEBEBİ SAYILIYOR

NYT'nin incelediği belgelere göre, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) memurlarına dağıtılan yeni kılavuzda, İsrail karşıtı görüşler "ağırlıklı olarak olumsuz" faktörler arasında tanımlanıyor. Kampüslerde düzenlenen Filistin yanlısı protestolara katılmak, sosyal medyada İsrail'i eleştiren paylaşımlar yapmak ve hatta "Filistin’deki İsrail Terörünü Durdurun" yazılı görseller paylaşmak, Yeşil Kart başvurusunun reddedilmesi için yeterli gerekçe olarak gösteriliyor.

AMERİKAN BAYRAĞINA DİKKAT

Yeni yönerge sadece Orta Doğu politikasıyla sınırlı değil. Amerikan bayrağına yönelik saygısızlık ifadeleri de artık "yıkıcı ideoloji" kapsamında değerlendiriliyor. Her ne kadar ABD Yüksek Mahkemesi bayrak yakmayı "ifade özgürlüğü" kapsamında korusa da, göçmenlik memurlarına bu durumu başvuruyu reddetmek için olumsuz bir puan olarak kullanmaları talimatı verildiği ileri sürüldü.

Ayrıca 7 Ekim 2023 sonrası kampüslerdeki faaliyetler, memurların "titiz inceleme" listesinin başında yer alıyor.

"VATAN SAVUNUCULARI" DÖNEMİ

Kurum içindeki kültürel değişim de yeni bir boyuta ulaştı. NYT, daha önce "göçmenlik hizmetleri memuru" olarak adlandırılan çalışanların artık iş ilanlarında "vatan savunucuları" olarak tasvir edilmeye başlandığını yazdı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLİYOR"

Biden yönetiminde görev alan Amanda Baran, Yeşil Kart kararlarını kişilerin siyasi görüşlerine dayandırmanın temelde "Amerikan ruhuna aykırı" olduğunu dile getirdi.

