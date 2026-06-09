Anadolu Ajansı
Rosmalen Şampiyonası: Zeynep Sönmez adını 2'nci tura yazdırdı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hollanda'da düzenlenen Rosmalen Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı ABD'li Katie Volynets'i 2-1 yenerek, 2'nci tura çıktı.
Özetle DinleRosmalen Şampiyonası: Zeynep Sönmez adını 2'nci tu...
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Spor az önce
Dünya sıralamasında 67'nci basamakta yer alan milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hollanda'daki Rosmalen Şampiyonası'nda ilk turda Katie Volynets'i yenerek tur atladı.
- Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında 67'nci sırada yer alıyor.
- Sönmez, Rosmalen Şampiyonası ilk turunda dünya 101 numarası Katie Volynets ile karşılaştı. Milli sporcu, maçı 6-3, 2-6, 6-3'lük setlerle 2-1 kazandı.
- Sönmez, bir sonraki turda Anastasia Potapova-Suzan Lamens maçının galibi ile karşılaşacak.
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Dünya sıralamasının 67'nci basamağındaki Zeynep Sönmez, çim kort sezonunu Hollanda'nın Den Bosch kentinde düzenlenen Rosmalen Şampiyonası'yla açtı. Sönmez, ilk turda klasmanın 101 numarası Katie Volynets ile karşılaştı.
24 yaşındaki milli sporcu, korttan 6-3, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 galip ayrılarak, WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.
Milli tenisçi, Anastasia Potapova-Suzan Lamens maçının galibi ile 2'nci turda karşı karşıya gelecek.
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