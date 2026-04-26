Anadolu Ajansı
Zeynep Sönmez avantajı koruyamadı: Madrid Açık’a veda etti
Madrid Açık’ta Solana Sierra karşısında ilk seti 6-0 kazanarak maça hızlı başlayan Zeynep Sönmez, devamında yaptığı basit hatalarla üstünlüğünü kaybetti. Milli tenisçi, rakibine 2-1 mağlup olarak turnuvaya 32 turunda veda etti.
Özetle DinleZeynep Sönmez avantajı koruyamadı: Madrid Açık’a v...
Spor 1 saat önce
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın 32 turunda Arjantinli rakibi Solana Sierra'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
- Zeynep Sönmez ilk seti 6-0 kazandı ancak maçı 2-1 kaybetti.
- Zeynep Sönmez ikinci seti 6-2, üçüncü seti ise 6-3 kaybetti.
- Zeynep Sönmez dünya sıralamasında 67. sırada, Solana Sierra ise 88. sırada yer alıyor.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın 32 turunda Arjantinli rakibi Solana Sierra'ya 2-1 yenildi. Karşılaşmaya çok iyi başlayan ve ilk seti 6-0 kazanan Zeynep Sönmez, bu avantajını koruyamadı. Daha sonra basit hatalar yapan ve psikolojik üstünlüğü rakibine kaptıran milli tenisçi, ikinci setti 6-2, üçüncü seti de 6-3 kaybetti. Rakibine 2-1 yenilen Zeynep Sönmez, turnuvaya veda etti.
Zeynep Sönmez dünya sıralamasında 67. sırada bulunurken, Solana Sierra ise 88. basamakta yer alıyor.
