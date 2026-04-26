Anadolu Ajansı • Çanakkale
Tekirdağ'dan İzmir'e giden konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'nda arıza yaptı
Tekirdağ'dan İzmir'e giden 202 metre boyundaki "MED BEYKOZ" isimli Türk bayraklı gemi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Römorkörler eşliğinde Poyraz Koy'a çekilen konteyner gemisi güvenli bölgeye demirletildi. Arıza nedeniyle bir süreliğine askıya alınan boğaz trafiği, operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan konteyner yüklü gemi, güvenli bölgeye demirletildi.
Tekirdağ'dan İzmir'e seyir halinde olan 202 metre uzunluğundaki Türk bayraklı "MED BEYKOZ" adlı konteyner yüklü gemi, Akbaş mevkisinde arızalandı.
Kılavuz kaptanlı gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, "Kurtarma-20" ve "Kurtarma-4" römorkörlerince yedeklenip çekilerek Poyraz Koy'a götürüldü.
Gemi arızası nedeniyle çift yönlü askıya alınan Çanakkale Boğazı, yeniden transit gemi geçişlerine açıldı.
