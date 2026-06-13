2026 FIFA Dünya Kupası'nda Bosna Hersek karşısında Kanada'ya tarihindeki ilk puanı getiren golü atan Cyle Larin, maç sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yedek başlamaktan dolayı üzgün olduğunu söyleyen eski Beşiktaşlı golcü, çok konuşulan gol sevincinin nedenini de "Herkesi susturmak istedim" sözleriyle açıkladı.

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Bosna Hersek ile 1-1 berabere kalan Kanada, turnuva tarihindeki ilk puanını alırken sahneye çıkan isim Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cyle Larin oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan tecrübeli golcü, attığı kritik golle ülkesine bir puan kazandırdı.

Toronto Stadı'nda oynanan mücadelede Kanada adına ağları havalandıran Larin, maç sonunda yaptığı açıklamalarda hem yaşadığı duyguları hem de tartışma yaratan gol sevincini anlattı.

Cyle Larin

"BÜYÜDÜĞÜM ŞEHİRDE GOL ATMAK TARİF EDİLEMEZ"

Karşılaşmanın ardından konuşan Kanadalı futbolcu, doğup büyüdüğü şehirde Dünya Kupası golü atmanın kariyerinin en özel anlarından biri olduğunu söyledi.

Larin, "Kendi evimde, büyüdüğüm şehirde gol atmak ve bunu taraftarlarımızla kutlamak inanılmaz bir duyguydu. Tribünlerde ailem ve yıllardır tanıdığım insanlar vardı. Bu anı uzun süre unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Cyle Larin

İLK 11 KARARI CANINI SIKTI

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen 31 yaşındaki santrfor, Bosna Hersek karşısında maça yedek başlamasının kendisini üzdüğünü dile getirdi.

Teknik ekibin kararına saygı duyduğunu belirten Larin, "Daha önce de benzer durumlarla karşılaştım. Çalışmaya devam ettim ve fırsat geldiğinde neler yapabileceğimi gösterdim. Bugün attığım gol de verdiğim emeğin karşılığıydı" dedi.

Cyle Larin

GOL SEVİNCİNİN NEDENİ SORULDU

Golün ardından yaptığı "sus" işaretiyle dikkat çeken deneyimli forvet, sevincinin arkasındaki nedeni de açıkladı.

Larin, "Dünya Kupası'na gelirken bunu bir süredir düşünüyordum. Açıkçası sadece herkesi susturmak istedim" sözleriyle gol sevincine ilişkin tartışmaları alevlendirdi.

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