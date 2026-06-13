2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Takım'da İsmail Yüksek, tecrübe vurgusu yapan Milos Degenek'in sözlerine cevap verdi. Milli futbolcu, "Bizi baskıya sokmaya çalışıyorlar ama komik bir söylem" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan A Milli Takım için başlıyor. D Grubu'nda yer alan Türkiye, turnuvadaki ilk sınavını 14 Haziran sabahı Avustralya karşısında verecek.

Karşılaşma öncesinde Avustralya Milli Takımı'nın deneyimli savunmacılarından Milos Degenek'in yaptığı açıklamalar iki takım arasındaki rekabetin dozunu artırdı. Degenek, Türkiye kadrosundaki oyuncuların Dünya Kupası tecrübesi bulunmadığını hatırlatarak, bu konuda Avustralya'nın avantajlı olduğunu öne sürdü.

Milos Degenek ve İsmail Yüksek

"BİZ DAHA TECRÜBELİYİZ"

Avustralyalı futbolcu açıklamasında, Türkiye kadrosundaki 26 oyuncunun daha önce Dünya Kupası atmosferini yaşamadığını belirterek, "Bizim kadromuzda bu deneyimi daha önce edinmiş dokuz futbolcu bulunuyor. Bu açıdan daha tecrübeli olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Milos Degenek

İSMAİL YÜKSEKTEN CEVAP GELDİ

Degenek'in sözleri, milli takım kampında da gündem oldu. Basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan İsmail Yüksek, rakip oyuncunun açıklamalarını fazla ciddiye almadığını belirtti.

Milli futbolcu, "Komik... Kendilerine göre bizi baskıya sokmaya çalışıyorlar ama komikçe bir söylem. Daha önce hiç Türkiye'de oynamamışlar. Türkiye'deki baskıyı çok bilmiyorlar bence" dedi.

İsmail Yüksek

"TECRÜBESİZDİK AMA BAŞARDIK"

Geçmiş turnuvaları örnek gösteren İsmail Yüksek, kadronun büyük organizasyonlarda başarılı olabilecek kaliteye sahip olduğunu vurguladı.

"Avrupa Şampiyonası'na giderken de birçok arkadaşımızın böyle bir tecrübesi yoktu. Buna rağmen önemli bir başarı elde ettik. Takımımızda Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde forma giyen, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarında önemli maçlara çıkan oyuncular var" ifadelerini kullanan milli futbolcu, Dünya Kupası için de iddialı konuştu.

İsmail Yüksek sözlerini, "Bu ekip ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor olabilir ancak daha önce büyük turnuvalarda neler yapabileceğini gösterdi. Hedeflediğimiz yere kadar gidebileceğimize inanıyoruz" diyerek tamamladı.

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