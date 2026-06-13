İstanbul Tarabya’daki İngiliz Okulları’nın, İngiltere Başkonsolosluğu yerleşkesinde düzenlenen mezuniyet töreni, öğrencilerin yanı sıra sanat ve spor dünyasından tanınmış isimleri de bir araya getirdi. Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğulları Kemal’in, Özcan Deniz oğlu Kuzey’in, Mustafa Sandal ile Emina Jahovic ise oğulları Yaman’ın mezuniyet sevincini paylaşmak için törende yer aldı.

Öğrencilerin diplomalarını aldığı törende aileler çocuklarının mezuniyet sevincini yaşarken, etkinliğe katılan ünlü isimler de dikkat çekti. Yoğun ilgi gören gece, renkli görüntülere sahne oldu.

CEM YILMAZ VE AHU YAĞTU BİRLİKTE KATILDI

Törende en çok ilgi çeken anlardan biri, komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz ile eski eşi Ahu Yağtu’nun oğulları Kemal’in mezuniyeti için bir araya gelmesi oldu. Çocuklarının bu özel gününde birlikte görüntülenen ikili, davetlilerin dikkatini çekti.

Mezuniyet töreninde ünlüler geçidi! Çocuklarının heyecanına ortak oldular

ÖZCAN DENİZ OĞLUNU YALNIZ BIRAKMADI

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz de oğlu Kuzey’in mezuniyet törenine katılmayı ihmal etmedi.

Mezuniyet töreninde ünlüler geçidi! Çocuklarının heyecanına ortak oldular

MUSTAFA SANDAL HEYECANA ORTAK OLDU

Şarkıcı Mustafa Sandal ise eşi Melis Sütşurup ile oğlu Yaman’ın mezuniyet heyecanına ortak oldu. Sandal’ın eski eşi Emina Jahović de küçük oğlu Yavuz ile törende yer aldı.

Mezuniyet töreninde ünlüler geçidi! Çocuklarının heyecanına ortak oldular

SPOR CAMİASINDAN ÜNLÜ İSİMLER DE VARDI

Mezuniyet gecesine spor dünyasından isimler de katıldı. Okan Buruk ile eski milli basketbolcu Mirsad Türkcan da ailelerle birlikte öğrencilerin mezuniyet sevincine eşlik etti.

Yoğun katılımın gözlendiği organizasyonda okul bahçesinde zaman zaman kalabalık oluşurken, mezuniyet töreni hem duygusal anlara hem de dikkat çeken buluşmalara sahne oldu.

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