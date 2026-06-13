Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İçişleri Bakanlığı da peş peşe uyarılarda bulundu. Hafta sonu boyunca Türkiye'nin birçok ilinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması istendi. Bakanlık, risk altındaki illeri tek tek açıklayarak yetkililerin uyarılarının takip edilmesi çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, 13 ve 14 Haziran tarihlerinde yurdun birçok bölgesinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık, sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hafta sonu boyunca birçok ilde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

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CUMARTESİ GÜNÜ ÇOK SAYIDA İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

13 Haziran Cumartesi günü; Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Ayrıca Çanakkale ve Afyonkarahisar çevreleriyle birlikte Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu, İzmir'in iç kesimleri ve Aydın'ın doğusunda da kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

İç Anadolu Bölgesi'nde ise Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya, Eskişehir'in doğusu, Karaman, Çorum'un güneyi ve Tokat'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bunun yanı sıra Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Mersin'in kuzey kesimleri, Adana ve Osmaniye çevrelerinde de kuvvetli yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

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PAZAR GÜNÜ KARADENİZ İÇİN UYARI

14 Haziran Pazar günü ise Karadeniz Bölgesi'nde Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BAKANLIKTAN VATANDAŞLARA KRİTİK ÇAĞRI

İçişleri Bakanlığı, beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve yetkili kurumların yapacağı duyuruları dikkate almalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

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