Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynayacakları derbiyle tarihte 406. kez rakip olacak. Derbi maçını kaçırmak istemeyen futbol severler, maç saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek. RAMS Park'ta gerçekleşecek müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.İki takım, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak.Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de yapılan derbi, 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 90+5. dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı.

İkinci randevu ise Turkcell Süper Kupa finalinde yaşandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbiyi sarı-lacivertliler Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupaya uzandı.

DERBİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA/HANGİ KANALDA?

26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

PUAN DURUMU

Ligin geride kalan bölümünde 22 galibiyet ve 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 3 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, topladığı 71 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

OSİMHEN FORMA GİYECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparatla oynaması bekleniyor.

Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Kocaelispor ile berabere kaldı.

Osimhen, hafta içinde Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybettikleri Türkiye Kupası maçının son bölümünde süre aldı.

TEK EKSİN EDSON

Fenerbahçe, derbi müsabakasına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Edson Alvarez'in kadroda olması beklenmiyor.

