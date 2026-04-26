Sarı lacivertliler, G.Saray karşısında yokluğunu fazlasıyla aradığı İspanyol oyuncuya güveniyor. Bireysel olarak hazırlanan Asensio büyük bir fedakârlıkla maça çıkacak.

EMİN ULUÇ - Kanarya’da gözler Marco Asensio’da olacak. Çünkü onun yokluğunda takım hem tabelada hem de pozisyon üretmekte sıkıntı çekti. Sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan ve hafta içinde bireysel olarak çalışan İspanyol oyuncu büyük bir fedakârlıkla sahada olacak. Kazanıp şampiyonluk hesaplarında ikili averaj üstünlüğünü de eline geçirmek isteyen sarı lacivertlilerde yıldız oyuncu teknik direktör Domenico Tedesco’nun saha içindeki ana kumandası olacak. Asensio fizik olarak tam hazır olmasa da varlığı takım için de büyük moral.

SINIRDA 7 İSİM VAR

Bu arada Kanarya’da derbi öncesinde sarı kart sınırında tam 7 oyuncu bulunuyor. Sarı lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi derbide kart görmeleri durumunda Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Başkan Sadettin Saran ve yönetim de kritik derbide takıma ve teknik heyete tam destek verecek. Kupadan elenmelerinin ardından büyük bir moral bozukluğu yaşayan sarı lacivertlilerde kaptanlar bu derbiyi takıma ‘özür maçı’ olarak anlattı.

27 GOLE KATKI

Asensio bu sezon sarı lacivertli forma altında 37 maçta 13 gol, 14 asistlik performansa imza attı.

