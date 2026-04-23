Fenerbahçe'de Tedesco'dan derbi öncesi sürpriz karar
Süper Lig'de zirve yarışını etkileyecek maçta, ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'nin, cuma günü yapılacak antrenmanı Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında derbide Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı lacivertliler, dev derbi öncesi sürpriz bir hamleye imza atabilir.
NİZAMİ SAHADA TAKTİK İDMAN
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, cuma günü yapılacak antrenmanı Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirmeyi planlıyor. Domenico Tedesco'nun, Galatasaray maçı öncesinde nizami sahada taktik antrenman yapacağı ve bu nedenle böyle bir karar alındığı belirtildi.
TARAFTAR OLACAK MI?
Fenerbahçe'nin stadyumda yapmayı planladığı antrenmanın taraftara açık olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.
