Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında 26 Nisan Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı. Sakatlığını atlatan Marco Asensio, takımla birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre; Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynanan maçta ilk 11'de 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları sonrası antrenmanı, bireysel uygulamalarla noktaladı.

Marco Asensio

Beşiktaş derbisinde 24'üncü dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Marco Asensio, sakatlığını atlattı. Ligde 2 ve kupada 1 maçı kaçıran İspanyol futbolcu, idmanda yer aldı.

