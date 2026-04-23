Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözmesi beklenen dev maça 3 gün kaldı. Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son 10 lig maçında sadece 1 defa kaybetti. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 3 galibiyet alırken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü kozlarını paylaşacak. RAMS Park'taki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 3'üncü defa sezonun ikinci yarısında Galatasaray deplasmanına çıkacak:

DEPLASMANDA SON 10 DERBİDE 1 DEFA KAYBETTİ

Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip derbi öncesi Fenerbahçe, Seyrantepe'de oynanan son 10 lig maçında üstün durumda.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 3 galibiyet alırken, 6 maçta sahadan 1 puanla ayrıldı. Sadece 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda oynadığı son 2 lig maçında kalesinde gol görmedi.

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda RAMS Park'ta 1-0'lık skorla kazanan taraf olmuştu.

RAMS Park'ta oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

24.02.2025

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

04.06.2023

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

27.09.2020

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

28.09.2019

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

02.11.2018

Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

22.10.2017

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

23.04.2017

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

13.04.2016

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

