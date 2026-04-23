Şampiyonluk derbisi: RAMS Park'ta son 10 maçta Fenerbahçe üstünlüğü
Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözmesi beklenen dev maça 3 gün kaldı. Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son 10 lig maçında sadece 1 defa kaybetti. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 3 galibiyet alırken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü kozlarını paylaşacak. RAMS Park'taki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Okan Buruk'tan 2 büyük hata, kupaya veda: En acı 'sürpriz'
DEPLASMANDA SON 10 DERBİDE 1 DEFA KAYBETTİ
Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip derbi öncesi Fenerbahçe, Seyrantepe'de oynanan son 10 lig maçında üstün durumda.
Sarı-lacivertliler, bu süreçte 3 galibiyet alırken, 6 maçta sahadan 1 puanla ayrıldı. Sadece 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda oynadığı son 2 lig maçında kalesinde gol görmedi.
RAMS Park'ta oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:
24.02.2025
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
19.05.2024
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
04.06.2023
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0
21.11.2021
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
27.09.2020
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
28.09.2019
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
02.11.2018
Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2
22.10.2017
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
23.04.2017
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
13.04.2016
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0