Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkun, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacakları müsabaka öncesinde bir paylaşım yaptı.

"SAHADA ADİL, DÜRÜST VE TARAFSIZ BİR YÖNETİM"

Adil ve dürüst bir yönetim çağrısı yapan Alkun, "Bu hafta sadece bir maç yok; Fenerbahçe için kalbi atan herkesin aynı duyguda buluşacağı bir an var. Ekranlarda konuşanlar, köşelerinde yazanlar, yorum yapanlar ve bu formayı giymiş, bu arma için ter dökmüş yerli ve yabancı futbolcular… yani herkes. Farklı düşünen, farklı söyleyen, farklı konuşanlar olabilir; ama bugün hepsini bir kenara bırakıp, her platformda aynı inançta hep birlikte birleşme zamanı. Bu mücadeleye girerken beklentimiz de nettir: Sahada adil, dürüst ve tarafsız bir yönetim; VAR süreçlerinde şeffaf ve güven veren bir yaklaşım; oyunun her anında tecrübesiyle güven veren hakemler… Bu maçın kazananı adaletle belirlenmeli." ifadelerini kullandı.

İLKER ALKUN'UN PAYLAŞIMININ TAMAMI ŞU ŞEKİLDE:

"Bu hafta sadece bir maç yok; Fenerbahçe için kalbi atan herkesin aynı duyguda buluşacağı bir an var. Ekranlarda konuşanlar, köşelerinde yazanlar, yorum yapanlar ve bu formayı giymiş, bu arma için ter dökmüş yerli ve yabancı futbolcular… Yani herkes. Farklı düşünen, farklı söyleyen, farklı konuşanlar olabilir; ama bugün hepsini bir kenara bırakıp, her platformda aynı inançta hep birlikte birleşme zamanı.

Bu mücadeleye girerken beklentimiz de nettir: Sahada adil, dürüst ve tarafsız bir yönetim; VAR süreçlerinde şeffaf ve güven veren bir yaklaşım; oyunun her anında tecrübesiyle güven veren hakemler… Bu maçın kazananı adaletle belirlenmeli.

Bu hafta artık eleştirmek değil, sahip çıkmak zamanı. Bu arma için konuşan herkesin, bu kritik eşikte aynı duruşta buluşması gerekir.

Fenerbahçe en güçlü olduğu anı hep böyle yaşadı: Herkes aynı yürekte buluştu, herkesin kalbi aynı hedef için attı. Bu hafta herkes bu duruşta buluşsun, aynı inançta yerini alsın. Biz kazanacağız..."

Sanchez - Nene

HULUSİ BELGÜ'YE CEVAP

Öte yandan İlker Alkun, bir paylaşım daha yaptı ve kulübün eski yöneticilerinden Hulusi Belgü'ye cevap verdi.

İlker Alkun'un o paylaşımı şu şekilde:

"Kulübümüzün eski yöneticilerinden Hulusi Belgü'nün, bir türlü kabullenemediği seçim sonucunu sürekli manipüle etmesini üzülerek; aynı camiaya yıllardır emek veren, aynı camianın başarısı için ter döken insanlar olarak takip ediyoruz.

Gerçeklikten kopuk bu söylemlerin ve yalanların, kişisel hesaplaşmalar ve hazmedilemeyen gerçekler üzerinden şekillendiği artık açıkça görülmektedir.

Dikkat çekici olan bir diğer husus ise; söz konusu kişinin bu çıkışlarını özellikle takımımızın mağlup olduğu karşılaşmaların hemen ardından yapmasıdır. Bu yaklaşımın amacı, sportif sonuçlar üzerinden sürekli bir olumsuz gündem oluşturmak ve camiamızın moralini zedelemeye çalışmaktan başka bir şey değildir. Bu tutum, yapıcı eleştiriden uzak, adeta sistematik bir provokasyon ve kamuoyunu yönlendirme çabasıdır.

Tam da kulübümüzün dışarıda birçok haksızlığa karşı mücadele verdiği, emeklerinin görmezden gelindiği bir dönemde; bu hafta sonu oynayacağımız son derece kritik derbi müsabakası öncesinde içeride bu şekilde gündem oluşturma çabalarını esefle kınıyorum. Bu tarz yaklaşımların, kulübümüzü büyütmek yerine küçültmeye hizmet ettiği açıktır.

Sosyal medya üzerinden bir yönetim anlayışı inşa etmeye çalışması; öfkesini dahi yönetemeyen bir kişinin, yönetebileceği şeyleri de açıkça göstermektedir. Kimsenin kimseye Fenerbahçelilik dersi veremeyeceğini bir türlü anlayamayan bu kişi ile ilgili gerçek Fenerbahçelilerin tavrı açık ve nettir. Bu tutumun, Fenerbahçe gibi köklü bir camiada karşılık bulmadığını ve bulmayacağını çok iyi biliyoruz.

Ligin sonuna yalnızca dört hafta kalmışken, artık tüm camiamızın tek bir hedef etrafında kenetlenmesi gerekmektedir. Fenerbahçelilik de bunu gerektirir. Bu süreçte, kulübümüzü yıpratmaya yönelik bu tür söylemlere itibar edilmemesi, aksine bu yaklaşımların net bir şekilde dışlanması büyük önem taşımaktadır.

Bugün ihtiyaç olan şey ayrışma değil, birliktir. Gürültü değil, odaklanmadır. Fenerbahçe için şimdi tek zaman; kenetlenme zamanıdır."

