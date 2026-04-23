Fenerbahçe için Galatasaray derbisine o kadar çok anlam yüklendi ki… Kupaya da veda eden sarı lacivertliler, eğer Rams Park’ta kazanamazsa Saran’ın koltuğunu koruması zora girecek, Tedesco’nun kredisi bitecek, taşlar yerinden oynayacak...

MEHMET EMİN ULUÇ - Ligde yaşanan puan kaybına önceki gün Türkiye Kupası’na erken vedanın eklenmesi Fenerbahçe’de sabırları taşırdı. Teknik ekibin ardından yönetim de hedef olmaya başladı, Sadettin Saran’a ilk defa ‘istifa daveti’ geldi. Teknik direktör Domenico Tedesco’ya olan güven sarsılmış ve durumu ciddi bir şekilde tartışılır olmuştu. Son gelinen noktada bir anlamda derbi mücadelesi onun için son şans. Olası bir kötü sonuçta futbol direktörü Devin Özek, Tedesco ile birlikte Sadettin Saran yönetiminin de koltuğunda kalamayacağı konuşuluyor.

Domenico Tedesco

YANLIŞLAR ÇOK FAZLA

Olası bir kayıp da lig ikinciliğinin tehlikeye gireceği Kanarya’da ortada ciddi bir ‘teknik’ sorun da var. Kapalı savunmaları aşmakta zorlanan ve sesli bir şekilde “Biz ne oynuyoruz?” sorusuna cevap arandığı sarı lacivertlilerde Tedesco’nun taktik anlamda yetersizliğine vurgu var. Özellikle öne geçilen maçlarda skorun tutulamaması ve son anlarda gelen gollere karşı savunma güvenliğinin alınamamasında fatura tamamen Tedesco’ya kesiliyor. Hücumda üretkenliğin de çok zayıf olması yönetimin transfer yanlışlarına bağlanıyor.

Konyaspor - Fenerbahçe

YÜKSEK GERİLİM

Fenerbahçe’nin kayıpları sonrası oyuncular arasındaki gerilim de tırmanıyor. Rize maçıyla başlayan tartışmalara Konyaspor yenilgisi sonrası yenileri eklendi. Olayların merkezindeki isim ise puan kayıplarına ve yenilen gollere isyan eden Guendouzi’ydi. İki maçta da arkadaşları ile tartıştı. Önce penaltıya sebebiyet veren Semedo’yu sertçe ikaz eden Fransız oyuncu, daha sonra kaptan Milan Skriniar ile de tartıştı. Soyunma odasına giderken iki isim sarılarak barıştı.

