Yorumculuk yapan FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren in Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Nisan Pazar akşamı oynanacak kritik derbiye hakem Yasin Kol'un atanmasına tepki gösterdi. "Siz her şeye müstahaksınız" diyen Ahmet Çakar'ın, sosyal medya paylaşımları futbol gündemine oturdu.

Süper Lig'in 31'inci haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK), şampiyonluğu büyük ölçüde belirlemesi beklenen karşılaşmaya Yasin Kol'u atadı. Bu karar, FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar'ın tepkisini çekti.

Yasin Kol

"SON 8 DERBİNİN 6'SINI FIFA KOKARTSIZ HAKEM YÖNETİYOR"

Ahmet Çakar, MHK'nın derbi açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Derbiye Yasin kol atanmış. İyi yönetir kötü yönetir kavramlarından bağımsız olarak, eğer bir futbol ülkesinde son 8 derbinin 6'sını FIFA kokartı olmayan yani Avrupa’da maç yönetme hakkı bulunmayan bir hakem yönetiyor ve diğer FIFA hakemlerinin yönetme kapasitesinde olmadığı düşünülüyorsa, o ülke hakemliği bitmiştir. Pek tabii ki hiç kimse de 'Dünya Kupası’nda niye Türk hakemi yok' demesin" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar

"BAK BAKMALIM AYNA SANA NE DİYECEK?"

Sert eleştirilerini sürdüren Çakar, "Evladım Halil Umut Meler, eğer sen de adamsan biraz karakterin varsa aynaya baktığında kendine şu soruyu sor; Ben Türkiye’nin birinci sırasındaki FIFA hakemiyim, iyi kötü Avrupa’da maça yönetiyorum ama niye derbiye çıkamıyorum? Bak bakalım ayna sana ne diyecek?" mesajını yazdı.

"SİZLERE AZ BİLE YAPILIYOR"

Uzun süredir futbol yorumculuğu yapan Ahmet Çakar, "Türk hakemleri, siz Ankaragücü başkanından yumruk yediğinizde hiçbir şey olmamış gibi bir hafta sonra maça çıktınız ya... Siz her şeye müstahaksınız. Sizlere az bile yapılıyor; hatta bunlar daha iyi günleriniz" tepkisini gösterdi.

Halil Umut Meler

