Dev derbinin gol raporu: Yabancılar damga vurdu, Kerem Aktürkoğlu da boş geçmedi
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe, 31'inci hafta mücadelesinde 26 Nisan Pazar günü kozlarını paylaşacak. İki takım arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor tabelasını büyük oranda yabancı futbolcular değiştiriyor.
- Son 13 sezonda oynanan 30 derbide Galatasaray 26, Fenerbahçe 22 gol kaydetti. Bu karşılaşmalarda atılan 48 golün 40'ı yabancı futbolculardan, 8'i ise Türk oyunculardan geldi.
- Galatasaray'ın 26 golünün 3'ünü, Fenerbahçe'nin 22 golünün ise 5'ini Türk oyuncular attı.
- Toplamda 31 farklı yabancı futbolcu, derbilerde gol kaydetti.
- Fenerbahçe'den 16, Galatasaray'dan 15 yabancı oyuncu gol katkısı yaptı.
- Fenerbahçe oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla bu derbilerde 2 gol kaydetti.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan 30 derbide, sarı-kırmızılı ekip 26, sarı-lacivertli takım 22 gol kaydetti. Bu karşılaşmalardan biri, Fenerbahçe'nin 1-0 gerideyken sahadan çekilmesiyle Galatasaray'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.
Söz konusu müsabakalarda atılan 48 golün 40'ını yabancı futbolcular, 8'ini Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 23, Fenerbahçe'nin 17 golünü yabancı futbolculardan geldi. Türk oyuncular ise Fenerbahçe'de 5, Galatasaray'da 3 golle skora katkı sağladı.
YABANCILAR 31 GOL ATTI
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 13 sezondaki derbilerde 31 yabancı futbolcu skor tabelasını değiştirdi. İki takım arasında 2013-2014 sezonundan bu yana oynanan 30 derbide sarı-lacivertlilerden 16, sarı-kırmızılılardan da 15 yabancı oyuncu gol katkısı yaptı. Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 5, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.
İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde ile Galatasaray'da Victor Osimhen, Lucas Toreira, Gabriel Sara, Mauro Icardi ve Leroy Sane daha önceki derbilerde gol kaydetti.
KEREM'İN GOLLERİ SARI-KIRMIZILI FORMAYLA
Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, 2 takım arasındaki derbilerde gollerini sarı-kırmızılı formayla buldu. Galatasaray'ın son 13 sezonda rakibiyle oynadığı 30 derbide bulduğu 26 golün 3'ü Türk oyunculardan gelirken, bu gollerin 2'sine Kerem Aktürkoğlu imza attı. Sarı-kırmızılıların diğer golü ise Fenerbahçe'de de forma giyen Olcan Adın'dan gelmişti.
SON 13 SEZONDAKİ DERBİLER
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan 30 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar: