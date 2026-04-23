Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe, 31'inci hafta mücadelesinde 26 Nisan Pazar günü kozlarını paylaşacak. İki takım arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor tabelasını büyük oranda yabancı futbolcular değiştiriyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan 30 derbide, sarı-kırmızılı ekip 26, sarı-lacivertli takım 22 gol kaydetti. Bu karşılaşmalardan biri, Fenerbahçe'nin 1-0 gerideyken sahadan çekilmesiyle Galatasaray'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda atılan 48 golün 40'ını yabancı futbolcular, 8'ini Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 23, Fenerbahçe'nin 17 golünü yabancı futbolculardan geldi. Türk oyuncular ise Fenerbahçe'de 5, Galatasaray'da 3 golle skora katkı sağladı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında sezonun ilk yarısında oynanan derbi, Leroy Sane ve Jhon Duran'ın golleriyle 1-1 sonuçlanmıştı.

YABANCILAR 31 GOL ATTI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 13 sezondaki derbilerde 31 yabancı futbolcu skor tabelasını değiştirdi. İki takım arasında 2013-2014 sezonundan bu yana oynanan 30 derbide sarı-lacivertlilerden 16, sarı-kırmızılılardan da 15 yabancı oyuncu gol katkısı yaptı. Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 5, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde ile Galatasaray'da Victor Osimhen, Lucas Toreira, Gabriel Sara, Mauro Icardi ve Leroy Sane daha önceki derbilerde gol kaydetti.

KEREM'İN GOLLERİ SARI-KIRMIZILI FORMAYLA

Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, 2 takım arasındaki derbilerde gollerini sarı-kırmızılı formayla buldu. Galatasaray'ın son 13 sezonda rakibiyle oynadığı 30 derbide bulduğu 26 golün 3'ü Türk oyunculardan gelirken, bu gollerin 2'sine Kerem Aktürkoğlu imza attı. Sarı-kırmızılıların diğer golü ise Fenerbahçe'de de forma giyen Olcan Adın'dan gelmişti.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transferinden önce Süper Lig'de Galatasaray forması giymişti.

SON 13 SEZONDAKİ DERBİLER

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan 30 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

