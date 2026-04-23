Galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak dev maça 3 gün kala ortalık karıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, derbiye hakem Yasin Kol'un atanması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) mevcut yönetimi ile tüm ilişkilerin askıya alındığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, rakibinin bu tepkisine dikkat çeken bir açıklamayla cevap geldi.

Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına günler kala tansiyon yükseldi. TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), derbiye hakem Yasin Kol'u atarken, sarı-kırmızılı kulüpten sert tepki geldi. Bu çıkış sonrası sarı-lacivertli kulüp de açıklama yaptı.

ÖZBEK'İN 'SAKIN HA' SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in geçtiğimiz aralık ayında sarf ettiği, "Şöyle bir duyum aldım; eğer başkan çıkar konuşursa bana bir şey derse ben de ona aramızda konuştuğumuz şeyleri ifade ederim. Sakın ha! Artık bu iş burada kalsın. Esas işimize dönelim" sözlerine göndermede bulundu.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de Yasşn Kol yönetmişti.

"SIRA BU MAÇTA MI?"

Sarı-lacivertli kulüp, "Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı" mesajıyla, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren rakibinin oynadığı maçlarda verilen hakem kararlarına vurgu yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

"Sakın ha sarıyı çıkarma…

Sakın ha kırmızıyı gösterme…

Sakın ha VAR’a gitme…

Sakın ha penaltı verme…

Sakın ha bazı konuları açma

“Sakın ha…”

Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı.

Şimdi ‘ilişkiler askıya’…

Sıra bu maçta mı?"

