Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'de sonucu merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe maçında düdük çalacak hakemi açıkladı.
- Süper Lig'de 31'inci hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
- Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Maçı Yasin Kol yönetecek.
- Yasin Kol, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan 1-1'lik karşılaşmada düdük çalmıştı.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe arasında RAMS Park'ta 26 Nisan Pazar saat 20.00'de başlayacak derbi maçı Yasin Kol yönetecek.
38 yaşındaki hakem, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de 1-1 sonuçlanan karşılaşmada da düdük çalmıştı.
Süper Lig'de 31'inci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:
24 Nisan Cuma
20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Yiğit Arslan
25 Nisan Cumartesi
14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses
17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor: Gürcan Hasova
20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
26 Nisan Pazar
14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor: Mehmet Türkmen
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Yasin Kol
27 Nisan Pazartesi
17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor: Ozan Ergün
20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler