Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'de sonucu merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe maçında düdük çalacak hakemi açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe arasında RAMS Park'ta 26 Nisan Pazar saat 20.00'de başlayacak derbi maçı Yasin Kol yönetecek.

38 yaşındaki hakem, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de 1-1 sonuçlanan karşılaşmada da düdük çalmıştı.

Yasin Kol

Süper Lig'de 31'inci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

24 Nisan Cuma

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Yiğit Arslan

25 Nisan Cumartesi

14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses

17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor: Gürcan Hasova

20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

26 Nisan Pazar

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Yasin Kol

27 Nisan Pazartesi

17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor: Ozan Ergün

20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

