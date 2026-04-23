Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisine Yasin Kol’un hakem olarak atanmasının ardından sert bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine yönelik dikkat çeken ifadeler yer aldı. Özbek, “Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla askıya alınmıştır” ifadesi kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Galatasaray–Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı. Buna göre; Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkilemesi beklenen kritik mücadeleyi Yasin Kol yönetecek.

İLK MAÇI DA YASİN KOL YÖNETMİŞTİ

RAMS Park’ta 26 Nisan Pazar günü saat 20.00’de oynanacak karşılaşmada düdük çalacak 38 yaşındaki hakem, sezonun ilk yarısında Kadıköy’de 1-1 sona eren derbide de görev yapmıştı.

CİMBOM'DAN TFF'YE: TÜM İLİŞKİLERİMİZ ASKIYA ALINMIŞTIR

Yasin Kol'un derbi hakemi olarak atamasının açıklanmasının ardından Galatasaray cephesinden çok sert bir tepki geldi. Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek, kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini hedef aldı.

Özbek, “Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla askıya alınmıştır” ifadelerini kullanarak kulübün tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 14'üncü haftasında sarı-kırmızılılar, deplasmanda Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray cephesinden Yasin Kol'un yönetimine sert tepki gösterildi. Teknik direktör Okan Buruk, "Saha için de yaşananları herkes gördü. O yüzden maçı çok fazla konuşmaya gerek yok. Canımızı zor kurtardık. Kazım'ın (Karataş) gözü kör oluyordu, 2 oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Canımızı, ayağımızı, vücudumuzu kurtardığımız için şükredeceğiz. Taraftarımıza çağrı yapıyorum; bu olanları gördükten sonra birbirimize ne kadar destek olmamız gerektiğini ve bundan sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkartmamız gerektiğini göstereceğiz" dedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Bu hakem, birileri tarafından kollanıyor! Çok kötü hakem! FIFA kokartlı hakem gerekirken bu hakemi veriyorlar. Barış Alper'in (Yılmaz) penaltısına bakmadı bile. İnsanların emeklerine yazık etti. Sara'nın pozisyonunda net kırmızı, dönüp bakmadı bile. Türk futbol hakemliği, bu tarz yöntemlerle kurtarılamaz. Yazıklar olsun. Ortada bir tiyatro oynanıyor ve biz bunu seyretmeyeceğiz. Sonuna kadar takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası