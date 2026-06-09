İzmir'de boşanma aşamasındaki eşinin kezzaplı saldırısına uğrayan 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı, 8 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Annesini korumak isterken ağır yaralanan 13 yaşındaki kızının tedavisi sürerken, saldırgan eski eş hastanede yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde 1 Haziran günü iddiaya göre Hakan Ş., boşanma aşamasında olduğu eşi Ayfer Karakayışlı ile 13 yaşındaki kızının önünü sokakta keserek yanında getirdiği kezzabı eşinin üzerine fırlattı. Bir anda acılar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, olay yerinde panik dolu anlar yaşandı.

ANNESİNİ KURTARMAK İSTERKEN AĞIR YARALANDI

Annesini kurtarmak için saldırganın önüne geçen 13 yaşındaki M.N.Ş. de kezzabın etkisiyle ağır yaralandı. Küçük kızın vücudunda ciddi yanıklar oluşurken, saldırı sırasında şüpheli Hakan Ş.'nin de ellerinden yaralandığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan anne ve kız tedavi altına alındı. Durumu kritik olan Ayfer Karakayışlı, yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 8 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Vefat eden kadının cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan saldırının ardından yaralı halde hastaneye başvurduğu belirlenen Hakan Ş., güvenlik güçlerinin çalışması sonucu tedavi gördüğü hastanede gözaltına alındı. Şüphelinin tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

KIZIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Annesini korumak isterken ağır yaralanan 13 yaşındaki M.N.Ş.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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