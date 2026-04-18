Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulunda görev alan, yeni seçimde başkan adayları arasında yer alan Hakan Safi, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kürsüye geldi. Yönetime destek çağrısı yapan Safi, Süper Lig'in 31'inci haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray derbisini işaret etti.

Chobani Stadyumu'nda Çaykur Rizespor karşısında alınan 2-2'lik beraberlikle şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de eski yöneticisi Hakan Safi, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN OLDUĞU YERDE UMUT VARDIR"

Hakan Safi'nin açıklamaları şöyle:

"Sabahtan beri hepimiz konuşuyor, dile getiriyoruz. Dün akşam Rizespor maçı vardı ve biz de maçtaydık. Hepimiz çok üzüldük taraftarımız gibi. Üzüntülüyüz, acımız büyük ama Fenerbahçe'nin olduğu yerde umut vardır."

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi

"RAKİPLERİ KENDİMİZE GÜLDÜRMEYELİM"

"Rakiplerimizin, basının önünde tartışmak biz Fenerbahçeliler'e yakışmıyor. Başka toplantılarda konuşuruz ama burada yapmanın bize yakıştığını düşünmüyorum. Hâlâ federasyon kupası, lig var. Bir Galatasaray galibiyeti bile camianın kimyasını değiştirir. Bugün birlik olma zamanı. Eleştirimizi sezon sonunda yaparız. Rakiplerimize kendimizi güldürmeyelim. Tabii ki eleştirelim ama hiç kimsenin bizi karalamasına, eleştirmesine izin vermeyelim. Futbolcular, bizi Galatasaray maçında onurlandıracaklar, buna inanıyorum. TFF Süper Kupa'yı kazandılar. İsterlerse isteyecekler, biz de destek olacağız. Daha konsantre olacaklar ve göreceksiniz hepimiz bu keyfi yaşayacağız."

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 sonuçlanmıştı.

"YÖNETİME DESTEK OLALIM"

"Ligde bitime 4 maç kaldı. Bu yönetime destek olalım. Bugün seçim konuşmanın anlamı yok. Bize düşen, yönetimi desteklemektir. Kulübümüzü, yönetimimizi destekleyelim. Kim ne konuşursa, 4 hafta konuşur. Önümüzdeki maçlara konsantre olalım. Eleştiri dozunu doğru şekilde kullanalım. Sandık kurulduğu zaman da herkes hesabını verir. Yönetimleri desteklemeye devam edelim. Konyaspor ve ondan sonra Galatasaray maçı var. Bana düşen bir şey varsa, benden istenen bir şey varsa, geçmişte yaptığım gibi bugün de yapmaya devam edeceğim. Fenerbahçe umut demektir. Biz 'Bitti' demeden bu iş bitmez."

