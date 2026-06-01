‘Bıçaklandı’ ihbarının arkasından korkunç gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti
Zonguldak'ta erkek arkadaşının bıçaklandığını iddia ederek ihbar yapan Kezban Ç. emniyette cinayeti itiraf etti. Genç kız erkek arkadaşının kendisini eve kilitleyerek tehdit ettiğini, arbede sırasında bıçağın göğsüne saplandığını iddia etti.
- Kezban Ç., erkek arkadaşı Ercan Kolçak'ı kendisinin bıçakladığını kabul etti.
- Kolçak'ın ayrılmak istemediğini, tehdit, hakaret ve fiziki şiddet uyguladığını öne sürdü.
- Kolçak'ın kendisini eve zorla götürdüğünü, kapıları kilitleyip telefonuna el koyduğunu belirtti.
- Arbede sırasında bıçağın Kolçak'ın göğsüne saplandığını söyledi.
- Kezban Ç. tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.
Zonguldak’ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak erkek arkadaşı Ercan Kolçak’ın eve gelen 3 kişi tarafından bıçaklandığını iddia eden Kezban Ç., ifadesinde her şeyi itiraf etti.
DARP İDDİASI
Ercan Kolçak'ı kendisinin bıçakladığını kabul eden Kezban Ç. ifadesinde, Kolçak'tan ayrılmak istediğini ancak tehdit, hakaret ve fiziki şiddete maruz kaldığını öne sürdü.
“KAPILARI KİLİTLEDİ, TELEFONA EL KOYDU”
Kolçak'ın kendisini zorla bir taksiye bindirerek eve getirdiğini, burada kapıları kilitleyip telefonuna el koyduğunu anlatan Kezban Ç., yanına bıçakla gelen Kolçak ile aralarında bir boğuşma yaşandığını, arbede esnasında Kolçak'ın elindeki bıçağın bir şekilde göğsüne saplandığını söyledi.
TUTUKLAMA TALEBİ
Kezban Ç. tutuklanma talebiyle Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Zonguldak merkeze bağlı Beycuma beldesinin Hacıali köyünde dün sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Kezban Ç. (28), "Eve 3 kişi geldi Ercan Kolçak'ı bıçakladı" ihbarında bulundu. Adrese ulaşan jandarma ve sağlık görevlileri, Kolçak'ın göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Ercan Kolçak, Hacıali köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedilirken, ihbarı yapan Kezban Ç. gözaltına alındı.