Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçta, 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

225 BİN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan incelemelerde uyuşturucu hapların taşındığı aracın kiralık olduğu tespit edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araçta bulunan A.T. (39), D.Y. (31) ve R.Y. (23) gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleştirilen en yüksek miktarlı uyuşturucu hap yakalamalarından biri olduğu belirtildi.

