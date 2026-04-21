Real Madrid ve Barcelona'nın Osimhen savaşı: 100 milyon avroyu gözden çıkardılar
İspanya LaLiga devleri Real Madrid ve Barcelona'nın, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için devrede olduğu ve Katalan kulübünün 100 milyon avroyu gözden çıkardığı iddia edildi.
- Real Madrid, Kylian Mbappe'yi doğal pozisyonuna yerleştirmek amacıyla Victor Osimhen'i kadrosuna katmayı hedefliyor.
- Galatasaray, Victor Osimhen için en az 100 milyon avro talep ederken, bazı kaynaklara göre bu beklenti en az 130 milyon avroya kadar çıkabiliyor.
- Barcelona da Victor Osimhen için 100 milyon avroyu gözden çıkardı ve Robert Lewandowski sonrası hücum hattını onunla şekillendirmek istiyor.
- Victor Osimhen'in bu tür transferlere olumlu yaklaştığı ve bunun kariyerinde ileriye doğru bir adım olacağı belirtiliyor.
- Osimhen, bu sezon toplam 29 maçta 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
İspanyol devleri Real Madrid ile Barcelona'nın, sarı kırmızılı formayla gösterdiği başarılı performansla birçok takımın radarına giren Victor Osimhen için devrede olduğu ileri sürüldü.
REAL MADRID, OSIMHEN'İN PEŞİNDE
Fichajes'ın haberine göre; gelecek sezon için forvet transferi yapmayı planlayan Real Madrid, Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor. Başkent ekibinin, Nijeryalı forveti renklerine bağlayarak Kylian Mbappe'yi de doğal pozisyonuna yerleştirmeyi hedeflediği belirtildi.
GALATASARAY'IN HEDEFİ EN AZ 100 MİLYON AVRO
Real Madrid için Osimhen'in ideal bir aday olduğu vurgulanan haberde, sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu için en az 100 milyon avro talep ettiği kaydedildi. Eflatun-beyazlılar için bu transferdeki en büyük engelin operasyonun maliyeti olduğu aktarıldı.
OSIMHEN OLUMLU BAKIYOR
Haberde, Victor Osimhen'in bu transferi olumlu karşıladığı ve muhtemel imzanın oyuncunun kariyerinde ileriye doğru atılmış bir adım anlamına geleceğinden bahsedildi.
BARCELONA GÖZÜNÜ KARARTTI
Pulse Sports Nigeria kaynaklı habere göre ise; Katalan devi Barcelona, Nijeryalı yıldız için 100 milyon avroyu gözden çıkardı. Haberde, Barcelona'nın bu hamleyle kulüp tarihindeki en yüksek transferlerden birine imza atmayı planladığı ve Robert Lewandowski sonrası hücum hattını Osimhen ile şekillendirmek istediği aktarıldı.
CİMBOM'UN BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEK
Galatasaray'ın Victor Osimhen için beklentisinin daha yüksek olduğu ve sarı kırmızılı takımın en az 130 milyon avro talep ettiği belirtildi.
OSIMHEN'İN SEZON KARNESİ
Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon toplamda 29 maça çıkan Victor Osimhen, 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.