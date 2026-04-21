İspanya LaLiga devleri Real Madrid ve Barcelona'nın, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için devrede olduğu ve Katalan kulübünün 100 milyon avroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

REAL MADRID, OSIMHEN'İN PEŞİNDE

Fichajes'ın haberine göre; gelecek sezon için forvet transferi yapmayı planlayan Real Madrid, Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor. Başkent ekibinin, Nijeryalı forveti renklerine bağlayarak Kylian Mbappe'yi de doğal pozisyonuna yerleştirmeyi hedeflediği belirtildi.

GALATASARAY'IN HEDEFİ EN AZ 100 MİLYON AVRO

Real Madrid için Osimhen'in ideal bir aday olduğu vurgulanan haberde, sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu için en az 100 milyon avro talep ettiği kaydedildi. Eflatun-beyazlılar için bu transferdeki en büyük engelin operasyonun maliyeti olduğu aktarıldı.

Victor Osimhen

OSIMHEN OLUMLU BAKIYOR

Haberde, Victor Osimhen'in bu transferi olumlu karşıladığı ve muhtemel imzanın oyuncunun kariyerinde ileriye doğru atılmış bir adım anlamına geleceğinden bahsedildi.

BARCELONA GÖZÜNÜ KARARTTI

Pulse Sports Nigeria kaynaklı habere göre ise; Katalan devi Barcelona, Nijeryalı yıldız için 100 milyon avroyu gözden çıkardı. Haberde, Barcelona'nın bu hamleyle kulüp tarihindeki en yüksek transferlerden birine imza atmayı planladığı ve Robert Lewandowski sonrası hücum hattını Osimhen ile şekillendirmek istediği aktarıldı.

Victor Osimhen - Andre Onana

CİMBOM'UN BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEK

Galatasaray'ın Victor Osimhen için beklentisinin daha yüksek olduğu ve sarı kırmızılı takımın en az 130 milyon avro talep ettiği belirtildi.

OSIMHEN'İN SEZON KARNESİ

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon toplamda 29 maça çıkan Victor Osimhen, 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

