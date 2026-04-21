Galatasaray ile Gençlerbirliği, bu sezon 3'üncü defa karşı kozlarını payklaşacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un, Türkiye Kupası çeyrek final maçında rotasyona gitmesi bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, 22 Nisan Çarşamba günü Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu 12 puanla lider tamamladı. Başkent temsilcisi ise B Grubu'nu 10 puanla 3'üncü sırada bitirerek, çeyrek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son maçta Gençlerbirliği'ni deplaamanda 2-1 yendi.

BU SEZON 3'ÜNCÜ RANDEVU

Sarı-kırmızılı takım ile Ankara ekibi, Süper Lig'de sezon başından beri 2 defa karşılaştı. İstanbul'daki maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

OKAN BURUK ROTASYONA GİDEBİLİR

Süper Lig'in 31'inci haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak ve şampiyonluk yarışını etkileyecek Fenerbahçe derbisi öncesinde Okan Buruk'un Gençlerbirliği karşısında daha az süre bulan oyunculara şans verme ihtimali bulunuyor.

Galatasaray Teknik Direkrörü Okan Buruk

RAMS PARK'TA SON 13 MAÇTA YENİLMEDİ

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta rakiplerini konuk ettiği son 13 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında RAMS Park'ta 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Söz konusu maçlarda 34 defa ağları sarsan Galatasaray, 10 golü kalesinde gördü.

Galatasaray, iç saha maçlarını yaklaşık 53 bin kapasiteli RAMS Park'ta oynuyor.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 10 karşılaşmada mağlubiyet görmedi. Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında organizasyonda 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 24 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 gol yedi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NE KARŞI SON 5 MAÇTA GALİP

Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, 1 Mart 2020 tarihinde 3-0 kazanılan maçla başlayan süreçte Süper Lig'de rakibini üst üste 5 karşılaşmada mağlup etti. Söz konusu 5 müsabakada 16 defa fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde de 3 gol gördü.

